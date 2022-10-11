Cari açık ilk 8 ayda yüzde 211 arttı

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TCMB, ağustos ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini açıkladı. Buna göre geçen yıl 1 milyar 75 milyon dolar fazla veren cari işlemler hesabı, bu yılın ağustos ayında 3 milyar 112 milyon dolar açık kaydetti.

Yılın ilk 8 ayında cari açık geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 211 artarak 39 milyar 717 milyon dolara ulaştı.

Ağustos itibarıyla 12 aylık cari açık ise 40 milyar 889 milyon dolarla son 4 yılın zirvesine yükseldi.

Ağustos ayında verilen açıkta, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 6 milyar 816 milyon dolar artarak 9 milyar 700 milyon dolara yükselmesi etkili oldu.

NET HATA NOKSANDA SERT ARTIŞ

Kaynağı belirsiz para girişi olarak da bilinen net hata noksan kalemi ağustosta 3 milyar 958 milyon dolar oldu. Böylece 8 aylık net hata noksan 28 milyar 307 milyon doları buldu.

Net hata noksan ilk 8 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 114.5 yükseldi.

Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı, bir önceki yılın ağustos ayında 4 milyar 971 milyon dolar fazla vermişken, bu yılın ağustos ayında 6 milyar 276 milyon dolar fazla verdi.

TCMB verilerine göre resmi rezervler 10 milyar 786 milyon dolar arttı.