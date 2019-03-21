Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Georgios Katrugalos ile görüştü.

Katrugalos ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da yaptığı ikili ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Ülkeler arasındaki sorunlara uluslararası hukuk çerçevesinde çözümler bulunması gerektiğine inandıklarını dile getiren Katrugalos, bölgede var olan gerginlikleri azaltma yönünde çalışmalar yaptıklarını söyledi. Katrugalos, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki enerji kaynaklarıyla ilgili bazı haklara sahip olduğunu biliyoruz. Biz de bu çerçevede Kıbrıs'ın haklarını destekliyoruz çünkü Kıbrıs, kendi Münhasır Ekonomik Bölgesi'nde (MEB) var olan hidrokarbon kaynaklarından faydalanma hakkına sahiptir ancak şu da bir gerçek ki Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin de mevcut hakları var. Uluslararası deniz hukukundan kaynaklanan hakları var ve biz bunların farkındayız."

Çavuşoğlu, "Laf olsun diye Kıbrıs müzakerelerine başlamayalım. Sonuç odaklı olsun, ucu açık olmasın, çerçevesini önceden belirleyelim. Her iki tarafın kabul edebileceği bir çözüm olsun istiyoruz."

Çavuşoğlu, "FETÖ'nün darbe girişimi sonrası Yunanistan'a kaçan darbeci askerler) Darbeden çok çekmiş bir Yunanistan'ın hemen iade etmesi gerekiyordu ama olmadı, siz de biz de biliyoruz ki bu kişiler darbeciydi. O gece askeri helikopterle Yunanistan'a kaçtılar."