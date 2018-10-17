Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’yu kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moldova’ya gerçekleştireceği resmi ziyaret öncesinde Esenboğa Havalimanında ABD Dışişleri Bakanı Pompeo’yu kabul etti.

Çavuşoğlu ile mevkidaşı Pompeo arasında gerçekleşen görüşmede, Türkiye-ABD ikili ilişkileri, Suriye konusu, bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulacağı belirtildi.

Çavuşoğlu ile Pompeo görüşmesi sona erdi, görüşme 35 dakika sürdü.

Çavuşoğlu, görüşmenin ardından gazetecilere açıklamada bulundu.

"Mike Pompeo, Suudi Arabistan'dan sonra Ankara'ya uğradı. Bir görüşme gerçekleştirdik. Heyetlerimizle birlikte faydalı bir görüşme gerçekleştirdik."

"Hem Kaşıkçı olayını hem Münbiç konusunu konuştuk, ikili ilişkilere yer verdik. Sayın Cumhurbaşkanımız FETÖ konusuna değindi."

"Pompeo, Trump'ın görüşmelerini iletti. Kaşıkçı olayına ilişkin endişelerini dile getirdi. Gazetelerde çıkan haberlere göre yorum yapmayız. Savcılık yoğun bir çalışma yürütüyor. Başkonsololukta biraz gecikse de soruşturma gerçekleşti. Dün akşam maalesef rezidansta soruşturma gerçekleşmedi. Suudiler ailesinin olduğunu iddia ettiler. Bugün buraya girilmesini umut ediyoruz. Hepsi bir neticeye vardıktan sonra somut bir neticeye varabiliriz. Başkonsolos kendi ülkesine gitti, ne zaman döneceğine ilişkin bilgimiz yok. Bazı yaklaşımları tabii ki tepki gördü. Dolapları açıp saygısızca bakın burada yok gibi söylemleri tüm dünyada tepkiye neden oldu. Konutta ve araçlarda soruşturma bugün gerçekleşecek. Dün, konutta ailesinin olduğu söylenerek gerçekleşmedi."

Münbiç konusunu Cumhurbaşkanımız da dile getirdi. Bunu Pompeo ile onaylamıştık, bir gecikme olduğunu kendileri de dile getirdi. Sahada direncin olmaması, sahada çalışan askerlerin direncinin olmaması önemli olan."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Münbiç için ABD'li Bakan Dışişleri Bakanı Pompeo'ya, "Sizin zorluklarınız varsa biz teröristleri temizleriz" mesajını verdiğini söyledi.

"Önümüzdeki günlerde bu temaslar devam edecek. Aramızda onaylanan yol haritasının sürmesi gerektiğini vurguladık. Ülkenin doğusundaki şehirlerin de huzura kavuşması için diğer bölgeler geçilecek."

"Yaptırımlar saçma sapan şeylerdi. Artık ilişkilerimizde yaptırım veya benzer konular olmaması konusunda hemfikiriz. İkili ilişkilerde böyle şeyler olmaması gerektiğini vurguladık. Negatif tutumlar devam ederken, ilişkiler bir yere gitmez."

"FETÖ ile ilgili ABD Adalet Bakanlığı'na ulaştırdığımızı ilettik. Gerekli delilleri FBI'a iletmesi için Adalet Bakanlığı'na ilettiğimizi söyledik."

"Suudi Arabistan, daha önce ABD çekilmek isterken ABD'nin kalmasını istediklerini söylediler. Hedefler ve çıkarlar var biliyoruz. YPG/PKK/DEAŞ mı yoksa İran'ın çıkarlarını korumak mı bilmiyoruz."

"Hapishanedeki şartların iyi mi değil mi olup olmadığını bilmiyoruz. Adalet Bakanlığımız her zaman yardımcı olmuştur. Kararı yargı verdi, yargının kararına denilecek b ir şey yok."

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