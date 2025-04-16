CHP kurultayının iptali talebine ret
Yüksek Seçim Kurulu, CHP'nin 6 Nisan 2025 tarihinde yapılan 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptali talebini reddetti
Akademisyen Doç. Dr. Kemal Çiftçi, CHP’nin 6 Nisan 2025 tarihinde yapılan 21. Olağanüstü Kurultayı’nın iptal edilmesi ve yeniden yapılması talebiyle Çankaya İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı’na başvurmuştu.
Çankaya 4. İlçe Seçim Kurulu, seçimin iptaline ilişkin itirazı reddetmişti. Çankaya İlçe Başkanlığı'nın ret kararının "tam kanunsuzluk nedeniyle kaldırılarak, seçimin yenilenmesine karar verilmesi"nin istenmesi üzerine, başvuru YSK’ya taşındı.
YSK, "Çankaya 4. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı kararı kesin olduğundan ve tam kanunsuzluk hali de bulunmadığından talebin kesinlik" nedeniyle reddine karar verdi.