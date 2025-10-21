Habertürk
        Son dakika: CHP'li Ali Mahir Başarır'a 250 bin liralık tazminat davası | Son dakika haberleri

        CHP'li Ali Mahir Başarır'a 250 bin liralık tazminat davası

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, CHP'li Ali Mahir Başarır'ın aleyhinde 250 bin liralık manevi tazminat davası açtıklarını duyurdu

        Giriş: 21.10.2025 - 13:12 Güncelleme: 21.10.2025 - 13:12
        CHP'li Başarır'a 250 bin liralık dava
        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır aleyhinde 250 bin liralık manevi tazminat davası açıldığını duyurdu.

        Hüseyin Aydın X hesabından yaptığı açıklamada, "CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır'ın 19 Ekim 2025 tarihinde Bursa İl Kongresinde yaptığı konuşmada; Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan mesnetsiz ithamları ve hakaretamiz ifadeleri nedeniyle Ankara Asliye Hukuk Mahkemesinde 250bin TL'lik manevi tazminat davası açılmıştır. Ayrıca Cumhurbaşkanına hakaret suçundan TCK 299/1-2 maddesi uyarınca Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur" dedi.

