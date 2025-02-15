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        Haberler Gündem Politika Son dakika: CHP'li Bulut: Bu kurultay diğer kurultaylar kadar temiz, onurlu bir kurultaydır | Son dakika haberleri

        CHP'li Bulut: Bu kurultay diğer kurultaylar kadar temiz, onurlu bir kurultaydır

        CHP Halkla İlişkiler ve Medyayla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, "şaibeli kurultay" iddiaları hakkında, "Bu kurultay en az diğer CHP kurultayları kadar temiz, onurlu bir kurultaydır" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.02.2025 - 16:05 Güncelleme: 15.02.2025 - 16:05
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        "Bu kurultay temiz, onurlu bir kurultaydır"
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        CHP Halkla İlişkiler ve Medyayla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, CHP'nin kurultayına ilişkin yapılan eleştirilerin partiye büyük bir hakaret olduğunu belirterek, Buna şaibe getirmek, bunu tartışıyor olmak çok büyük bir ayıptır. Bu kurultay en az diğer CHP kurultayları kadar temiz, onurlu bir kurultaydır” dedi.

        CHP Halkla İlişkiler ve Medyayla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, İzmir'de basın mensuplarıyla bir araya gelerek gündemi değerlendirdi. Toplantıya CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu da katıldı. Burada açıklamalarda bulunan Bulut, "Bu sabah bir kayyımla uyandık. Hemen hemen bir aydır neredeyse her sabah neyle uyanacağımızı merakındayız, refleks dolu. Partili Cumhurbaşkanlığı sistemine, 'Tüm kötülüklerin anası' diyoruz. En büyük gerekçemiz de denetleme mekanizmasının, denge mekanizmasının olmaması” dedi.

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        'ERKEN SEÇİM İKLİMİ VARDI'

        CHP'nin kurultayına ilişkin yapılan eleştirilerin partiye büyük bir hakaret olduğunu söyleyen Bulut, "Sadece CHP açısından değil, demokrasi açısından çok kıymetli. Buna şaibe getirmek, bunu tartışıyor olmak çok büyük bir ayıptır. Bu kurultay en az diğer CHP kurultayları kadar temiz, onurlu bir kurultaydır. Suç oluşturmaya çalışıyorlar ama bir an önce kendilerine gelmelerini diliyorum" diye konuştu.

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile yaptığı görüşmeyle ilgili konuşan Bulut, "Ne kadar fotoğraf versek de görüşmeleri yapsak da hemen ertesine farklı yerlerden farklı başlıklar atılabiliyor. Aslında mesele çok net. Bir adayın belirlenmesi lazım. Bir erken seçim talebimiz var. 'Adayımızı erkenden açıklayalım' dedik. Son dönemlerde yapılan anketlerde ortalamada yüzde 70 oranında vatandaş, erken seçim istiyor. Biz de bunun gereğini yaptık. Erken seçim iklimi vardı. Biz de adaylaştırma sürecine başladık" açıklamalarında bulundu.

        'ÖN SEÇİMİN EN DOĞRU YÖNTEM OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜK'

        Partide geçmiş dönemde adayların yarattığı tahribat olduğunu belirten Bulut, “Adayların son dakika belli olması, 6'lı masada bir yıl aday tartışılması gibi konular belki de alınacak seçimlerin alınmamasına sebep oldu. Bunları düşününce ön seçimin en doğru yöntem olduğunu düşündük. Cumhurbaşkanlığında iki önemli aday var. Biri Mansur Yavaş, diğeri de Ekrem İmamoğlu. Mansur Yavaş ön seçime girmeyeceğini ifade etti. Girmeme gerekçesini çok net izah etti. Genel Başkanımız üç başlık söyledi. Birincisi, her iki belediye başkanının partinin alacağı kararlara uyacağı, ikincisi hiçbir liderin bu sürecin baltalayıcısı, engelleyicisi olmayacağı, üçüncüsü ise ortak akıl."

        'KAYYIM SADECE TERÖR VARSA OLUYOR'

        "Ege'de kayyım meselesinin olma ihtimali yok" diyen Bulut, "Yasa belli, kayyım sadece terör varsa oluyor. Burada da çok zorlama olur. Korkunç bir korku iklimi yarattılar. Herkes kendinden şüphelenir hale geldi. Her kesime dokunuyorlar, her kesim korkmaya başladı. Anketlerde çok net görünüyor. CHP 1,8 oranında yükseliyor" diye konuştu.

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