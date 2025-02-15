Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika Son dakika: CHP lideri Özgür Özel'den ön seçim açıklaması | Son dakika haberleri

        CHP lideri Özgür Özel'den ön seçim açıklaması

        CHP lideri Özgür Özel, "Gelecek hafta adaylar başvuracak. (Mart) 23'ünde bütün Türkiye'de sandıklar kurulacak. Cumhurbaşkanı adayımızı belirleyeceğiz ve yürüyüşümüze büyük bir kararlılıkla ilerleyeceğiz." ifadesini kullandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2025 - 16:33 Güncelleme: 15.02.2025 - 16:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Özel'den ön seçim açıklaması
        ABONE OL

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin, cumhurbaşkanı adaylığı için yapacağı ön seçime ilişkin, "23 Mart'ta siz de oy kullanacaksınız. Ve Türkiye Cumhuriyeti'nde bir büyük demokratik devrim yapacağız. Adayımızı belirleyeceğiz. Yola çıkacağız. Bu iktidarı değiştireceğiz." dedi.

        Özel, Manisa'nın Ahmetli ilçesinde, belediye ile partisinin ilçe başkanlığına ziyarette bulundu.

        Özgür Özel, Ahmetli Belediyesi ziyaretinde, Belediye Başkanı Fuat Mintaş'ı yerel seçimdeki başarısı dolayısıyla tebrik etti.

        Ahmetli'nin daha önce en son 2004'te CHP'li bir belediye başkanı tarafından yönetildiğini hatırlatan Özel, CHP'li belediye başkanlarıyla ilgili yaptırdıkları memnuniyet anketinde olumlu sonuçlar aldıklarını söyledi.

        REKLAM

        Özel, yerelde elde ettikleri başarıyı, CHP'yi iktidara taşıyarak taçlandırmak istediklerini kaydetti.

        Cumhurbaşkanı adaylarını belirlemek için gelecek ay ön seçim yapacaklarını anımsatan Özel, "Gelecek hafta adaylar başvuracak. (Mart) 23'ünde bütün Türkiye'de sandıklar kurulacak. Cumhurbaşkanı adayımızı belirleyeceğiz ve yürüyüşümüze büyük bir kararlılıkla ilerleyeceğiz." ifadesini kullandı.

        Daha sonra partisinin ilçe başkanlığına geçen Özel, burada partililere hitap etti.

        Seçim sandığının kutsal olduğunu belirten Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Patron millettir. Oyu kime veriyorsa orayı o yönetir. Bu iktidar da öyle geldi. Hatta hatırlatayım, ilk başta Erdoğan Siirt'te bir şiir okudu, 'Minareler mızrak, kubbeler miğfer, saldır asker, Allahu Ekber' falan böyle bir şiir. Şiir ya şiir, şiir okudu. Buradan suç çıkardılar, 4 ay hapis yatırdılar. O zaman da bir seçilmişin görevinden alınmasına, ceza verilmesine biz karşı çıktık. 'Muhtar bile olamaz' dediler. Seçimlere sokmadılar. Erdoğan genel başkandı ama başbakan değildi. Deniz Bey 'Anayasayı birlikte değiştirelim, yasağını kaldıralım, partisinin başındaysa hükümetin de başı olsun' dedi. 90 gün sonra seçim yapıldı, milletvekili olup başbakan oldu."

        Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan'ın görevden uzaklaştırılmasına değinen Özel, "Bugün Van'daki belediyeye kayyum atıyor. Kardeşim suçu varsa belediye, meclisinin içinden seçer. Ceza konuşulduğu anda mahkeme kararını bekleseniz, kesinleşince belediye meclisinden seçerseniz bir şey olmaz. Milletin seçtiği yönetir, katlanacaksın. Suçu varsa ayırırsın. Belediye meclisinin içinden seçtiririz. Ama böyle hazımsızlık doğru bir mesele değildir." görüşünü paylaştı.

        Partisinin, cumhurbaşkanı adaylığı için yapacağı ön seçim sürecine dikkati çeken Özel, "23 Mart'ta siz de oy kullanacaksınız. Ve Türkiye Cumhuriyeti'nde bir büyük demokratik devrim yapacağız. Adayımızı belirleyeceğiz. Yola çıkacağız. Bu iktidarı değiştireceğiz. Ve o gün Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisi, söz verdiğimiz gibi, ilk girdiğimiz genel seçimde birinci yaptığımız gibi birinci olacak. Cumhuriyet Halk Partisi iktidar olacak." diye konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sosyal medyadan 'Yakın asistan' ilanıyla cinsel istismar!
        Sosyal medyadan 'Yakın asistan' ilanıyla cinsel istismar!
        Trump ve Musk, 9 bin 500'den fazla çalışanı kovdu
        Trump ve Musk, 9 bin 500'den fazla çalışanı kovdu
        Cips üreticisi Frito Lay'e Rekabet Kurulu'ndan dev ceza
        Cips üreticisi Frito Lay'e Rekabet Kurulu'ndan dev ceza
        İki çocuk annesi Dilek'i sevgilisi katletti!
        İki çocuk annesi Dilek'i sevgilisi katletti!
        "Cezan 5 milyon TL oldu!" 9 kez kurşun yağdırdılar!
        "Cezan 5 milyon TL oldu!" 9 kez kurşun yağdırdılar!
        "Sevgililerim beni terk ediyor"
        "Sevgililerim beni terk ediyor"
        Merve Taşkın hakkında karar
        Merve Taşkın hakkında karar
        Ali Koç'tan Mourinho açıklaması
        Ali Koç'tan Mourinho açıklaması
        Anne ile oğlunun kavgası ölümle bitti!
        Anne ile oğlunun kavgası ölümle bitti!
        Kapakları yaza kadar açılmamak üzere kapatıldı
        Kapakları yaza kadar açılmamak üzere kapatıldı
        Baba oğlunu keser ile öldürdü
        Baba oğlunu keser ile öldürdü
        DT Genel Müdürü Tamer Karadağlı'dan 'Dracula' performansı
        DT Genel Müdürü Tamer Karadağlı'dan 'Dracula' performansı
        Atıldığı oteli 6 kişiyle bastı! 3 yaralı
        Atıldığı oteli 6 kişiyle bastı! 3 yaralı
        Sevdiğiniz işiniz size yük mü olmaya başladı?
        Sevdiğiniz işiniz size yük mü olmaya başladı?
        Palandöken'de çığ! Telesiyejin altından aktı
        Palandöken'de çığ! Telesiyejin altından aktı
        Google Maps, Türkiye'nin enlerini açıkladı
        Google Maps, Türkiye'nin enlerini açıkladı
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        En iyi 5 İkinci Dünya Savaşı filmi
        En iyi 5 İkinci Dünya Savaşı filmi
        Edirne’den sonra Buruk!
        Edirne’den sonra Buruk!
        Kayıp hazine Türkiye'ye dönüyor
        Kayıp hazine Türkiye'ye dönüyor