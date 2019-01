CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yaptıkları ortak basın açıklamasında, CHP ve İYİ Parti'nin ittifakta anlaştığını duyurdu.

Türkiye'de ilk kez demokratik anlamda çok geniş bir işbirliğini İYİ Parti'yle birlikte hayata geçiriyoruz. Demokrasi ve huzur içerisinde beraber yaşama mücadelesi veriyoruz. Kavgadan yana değiliz, huzurdan yanayız. İsteriz ki bütün belediye başkanları kentleri huzur içinde yönetsin.

İYİ Parti ile yaptığımız işbirliğinin kahramanları var. 4 arkadaşımız uzun bir çaba gösterdi, bize hazır bir liste getirdi. Eğer emeği ödüllendirmek gerekiyorsa, bu 4 arkadaşıma hepinizin huzurunda teşekkür etmek isterim. Bizler bu demokrasi kültürünü Türkiye'nin önüne koyduğumuz için son derece mutluyum.

Meral Akşener'in açıklamaları:

İlk işbirliği kararımızı CHP Genel Merkezi'nde almıştık. Bugün sonuçlandığını paylaşmak için bir aradayız. Ben de hem CHP temsilcisi, hem de İYİ Parti temsilcisi olan ikişer arkadaşımıza teşekkür ediyorum.

Uzun bir süreçti. Türkiye'de ortak çıkarların, Türkiye adına ortaya konabileceğini, kişisellikten uzak bir çalışma biçiminin oluşabileceğini bu arkadaşlarımız ortaya koydular.

Biz yerel seçimlere gidiyoruz ama izliyoruz ki sanki savaşa gidiyoruz. Türkiye'nin coğrafyası nedeniyle, elbette hem iktidarın hem de muhalefetin Türkiye ile ilgili hedefleri olan kurum, ülke, örgütler konusunda dikkatli olması gerektiğini biliyoruz. Biz yerel seçime gidiyoruz. Yerel seçimde muhtar, ilçe belediye başkanı seçeceğiz. Dolayısıyla savaş tamtamları eşliğinde, milleti birbirine düşüren bu iki siyasi partinin oluşturduğu sisteme hakaret eden bir dil kullanmadık. Ama bu iki siyasi partinin oy veren insanların tümüne hakaret etmek, onları taciz etmek, Türkiye'yi yönettiğini zanneden insanlar için utanç vericidir. Biz bunlara rağmen huzurun, kardeşliğin hüküm sürdüğü ve bunun sadece yerel seçimler olduğu, beldeye, şehre, ilçeye hizmetlerin anlatılacağı bir dil seçeceğiz.



İSTANBUL, ANKARA, İZMİR'İN İLÇELERİNDE ADAYLIKLAR

Habertürk'ten Ömer Topsakal'ın haberine göre, iki parti arasında yapılan ittifak anlaşmasına göre İstanbul'da, 25 ilçede CHP, 4 ilçede İYİ Parti, 10 ilçede ise her iki parti de aday gösterecek.

Ankara'da 4 ilçede CHP, 4 ilçede İYİ Parti adayları desteklenirken, 17 ilçede ise her iki parti aday gösterecek.

İzmir'de 23 ilçede CHP'nin, 2 ilçede İYİ Parti'nin adayları desteklenecek. 5 ilçede ise her iki partinin de adayı seçimlere katılacak.

İKİ PARTİNİN YAYINLADIĞI İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ

"Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti, 31 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirilecek olan Yerel Seçimlere iş birliği içinde katılma kararı almışlardır. İş birliğinin temelleri 24 Haziran 2018 genel seçimlerinde yapılan Millet İttifakı çerçevesinde atılmış olup, toplumun geniş kesimlerinden büyük bir destek ve teveccüh görmüştür.



Bu iş birliği, yerel seçimlerde demokrasinin işleyişini, ülkenin huzurunu ve seçme-seçilme hakkını her şeyin üstünde tutan bir anlayışla gerçekleştirilmiştir. İş birliği, ülkemizin siyasetine hâkim olan tekçi ve kutuplaştırıcı anlayışa karşı demokratik ve uzlaşmacı siyaseti yerelde inşa etme yaklaşımına sahiptir. Bu iş birliği ülkemizin çözümsüz ve alternatifsiz olmadığını göstermektedir.



İş birliği ile CHP ve İYİ Parti birbirlerine ve topluma şunları taahhüt etmektedir:



- CHP ve İYİ Parti sandık sonuçlarını ve mevcut eğilim yoklamalarını dikkate almış, ayrıca toplumun tüm kesimlerinin sesine kulak vererek, Ek-1’de belirtilen büyükşehirlerde ve bağlı ilçelerde, illerde, partilerden birinin adayıyla seçime girmeye karar vermiştir. Bu bölgelerde aday göstermeyen parti diğer partinin adayına en güçlü desteği vermeyi kabul etmiştir ve seçmenlerinin gösterilen aday etrafında kenetlenmesi için her türlü imkânını harekete geçirecektir.



- Diğer seçim bölgelerinde her iki parti de kendi adaylarıyla seçime girecektir. Her iki parti adayları, il-ilçe ve genel merkez yönetimleri bu tür yerlerde demokratik bir yarışın olması için azami gayreti gösterecek ve iş birliği ruhuna uygun davranacaktır.



- Parti yönetimleri iş birliğine en güçlü hassasiyet duyguları ile yaklaşacak ve iş birliğinin demokrasimize katkı yapması için en üst düzeyde sorumluluk üstleneceklerdir.



- Her iki partiden birine aday adayı müracaatında bulunmuş ancak adaylaştırılmamış kişiler, diğer siyasi partice aday gösterilmeyecektir.



Bu iş birliğinin yerel seçimlerde hizmet çıtasını yükselteceğini taahhüt ediyor, ülkemize ve demokrasimize hayırlı olmasını diliyoruz.

İL İLÇE CHP İYİ PARTİ HER İKİ PARTİ

AYRI AYRI ADANA BÜYÜKŞEHİR CHP ADANA ALADAĞ İYİ PARTİ ADANA CEYHAN CHP ADANA ÇUKUROVA CHP ADANA FEKE İYİ PARTİ ADANA İMAMOĞLU CHP ADANA KARAİSALI İYİ PARTİ ADANA KARATAŞ CHP ADANA KOZAN İYİ PARTİ ADANA POZANTI CHP-İYİ PARTİ ADANA SAİMBEYLİ İYİ PARTİ ADANA SARIÇAM İYİ PARTİ ADANA SEYHAN CHP ADANA TUFANBEYLİ CHP ADANA YUMURTALIK CHP-İYİ PARTİ ADANA YÜREĞİR CHP TOPLAM 7 6 2

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İL İLÇE CHP İYİ PARTİ HER İKİ PARTİ AYRI AYRI ANKARA BÜYÜKŞEHİR CHP 1 ANKARA AKYURT CHP-İYİ PARTİ 2 ANKARA ALTINDAĞ CHP-İYİ PARTİ 3 ANKARA AYAŞ CHP 4 ANKARA BALA CHP-İYİ PARTİ 5 ANKARA BEYPAZARI CHP-İYİ PARTİ 6 ANKARA ÇAMLIDERE CHP-İYİ PARTİ 7 ANKARA ÇANKAYA CHP-İYİ PARTİ 8 ANKARA ÇUBUK CHP-İYİ PARTİ 9 ANKARA ELMADAĞ CHP 10 ANKARA ETİMESGUT CHP-İYİ PARTİ 11 ANKARA EVREN CHP-İYİ PARTİ 12 ANKARA GÖLBAŞI İYİ PARTİ 13 ANKARA GÜDÜL CHP-İYİ PARTİ 14 ANKARA HAYMANA CHP-İYİ PARTİ 15 ANKARA KAHRAMANKAZAN İYİ PARTİ 16 ANKARA KALECİK CHP-İYİ PARTİ 17 ANKARA KEÇİÖREN CHP-İYİ PARTİ 18 ANKARA KIZILCAHAMAM İYİ PARTİ

19 ANKARA MAMAK CHP-İYİ PARTİ 20 ANKARA NALLIHAN İYİ PARTİ 21 ANKARA POLATLI CHP 22 ANKARA PURSAKLAR CHP-İYİ PARTİ 23 ANKARA ŞEREFLİKOÇHİSAR CHP-İYİ PARTİ 24 ANKARA SİNCAN CHP-İYİ PARTİ 25 ANKARA YENİMAHALLE CHP TOPLAMLAR 4 4 17

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İL İLÇE CHP İYİ PARTİ HER İKİ PARTİ AYRI AYRI ANTALYA BÜYÜKŞEHİR CHP 1 ANTALYA AKSEKİ CHP 2 ANTALYA AKSU İYİ PARTİ 3 ANTALYA ALANYA İYİ PARTİ 4 ANTALYA DEMRE İYİ PARTİ 5 ANTALYA DÖŞEMEALTI CHP 6 ANTALYA ELMALI İYİ PARTİ 7 ANTALYA FİNİKE CHP 8 ANTALYA GAZİPAŞA CHP 9 ANTALYA GÜNDOĞMUŞ İYİ PARTİ 10 ANTALYA İBRADI CHP 11 ANTALYA KAŞ CHP 12 ANTALYA KEMER CHP 13 ANTALYA KEPEZ CHP 14 ANTALYA KONYAALTI CHP 15 ANTALYA KORKUTELİ İYİ PARTİ 16 ANTALYA KUMLUCA CHP 17 ANTALYA MANAVGAT CHP 18 ANTALYA MURATPAŞA CHP 19 ANTALYA SERİK İYİ PARTİ TOPLAM 12 7 0

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İL İLÇE CHP İYİ PARTİ HER İKİ PARTİ AYRI AYRI AYDIN BÜYÜKŞEHİR CHP 1 AYDIN BOZDOĞAN CHP 2 AYDIN BUHARKENT İYİ PARTİ 3 AYDIN ÇİNE CHP 4 AYDIN DİDİM CHP 5 AYDIN EFELER CHP 6 AYDIN GERMENCİK CHP 7 AYDIN İNCİRLİOVA İYİ PARTİ 8 AYDIN KARACASU CHP 9 AYDIN KARPUZLU CHP 10 AYDIN KOÇARLI CHP 11 AYDIN KÖŞK İYİ PARTİ 12 AYDIN KUŞADASI CHP-İYİ PARTİ 13 AYDIN KUYUCAK İYİ PARTİ 14 AYDIN NAZİLLİ İYİ PARTİ 15 AYDIN SÖKE CHP 16 AYDIN SULTANHİSAR CHP 17 AYDIN YENİPAZAR CHP TOPLAM 11 5 1

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İL İLÇE CHP İYİ PARTİ HER İKİ PARTİ AYRI AYRI BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR İYİ PARTİ 1 BALIKESİR ALTIEYLÜL CHP 2 BALIKESİR AYVALIK CHP 3 BALIKESİR BALYA CHP 4 BALIKESİR BANDIRMA CHP 5 BALIKESİR BİGADİÇ İYİ PARTİ 6 BALIKESİR BURHANİYE CHP 7 BALIKESİR DURSUNBEY İYİ PARTİ 8 BALIKESİR EDREMİT CHP 9 BALIKESİR ERDEK CHP 10 BALIKESİR GÖMEÇ CHP 11 BALIKESİR GÖNEN CHP 12 BALIKESİR HAVRAN CHP 13 BALIKESİR İVRİNDİ İYİ PARTİ 14 BALIKESİR KARESİ CHP 15 BALIKESİR KEPSUT İYİ PARTİ 16 BALIKESİR MANYAS CHP 17 BALIKESİR MARMARA CHP 18 BALIKESİR SAVAŞTEPE İYİ PARTİ 19 BALIKESİR SINDIRGI CHP 20 BALIKESİR SUSURLUK İYİ PARTİ TOPLAM 14 6 0

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İL İLÇE CHP İYİ PARTİ HER İKİ PARTİ AYRI AYRI DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR İYİ PARTİ 1 DENİZLİ ACIPAYAM CHP 2 DENİZLİ BABADAĞ CHP 3 DENİZLİ BAKLAN İYİ PARTİ 4 DENİZLİ BEKİLLİ CHP 5 DENİZLİ BEYAĞAÇ İYİ PARTİ 6 DENİZLİ BOZKURT CHP 7 DENİZLİ BULDAN CHP-İYİ PARTİ 8 DENİZLİ ÇAL İYİ PARTİ 9 DENİZLİ ÇAMELİ İYİ PARTİ 10 DENİZLİ ÇARDAK İYİ PARTİ 11 DENİZLİ ÇİVRİL CHP 12 DENİZLİ GÜNEY CHP 13 DENİZLİ HONAZ CHP 14 DENİZLİ KALE İYİ PARTİ 15 DENİZLİ MERKEZEFENDİ CHP-İYİ PARTİ 16 DENİZLİ PAMUKKALE CHP-İYİ PARTİ 17 DENİZLİ SARAYKÖY CHP 18 DENİZLİ SERİNHİSAR CHP 19 DENİZLİ TAVAS İYİ PARTİ TOPLAMLAR 9 7 3

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İL İLÇE CHP İYİ PARTİ HER İKİ PARTİ AYRI AYRI ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR CHP 1 ESKİŞEHİR ALPU CHP 2 ESKİŞEHİR BEYLİKOVA CHP 3 ESKİŞEHİR ÇİFTELER CHP 4 ESKİŞEHİR GÜNYÜZÜ CHP 5 ESKİŞEHİR HAN CHP 6 ESKİŞEHİR İNÖNÜ CHP 7 ESKİŞEHİR MAHMUDİYE CHP 8 ESKİŞEHİR MİHALGAZİ CHP 9 ESKİŞEHİR MİHALIÇÇIK İYİ PARTİ 10 ESKİŞEHİR ODUNPAZARI CHP-İYİ PARTİ 11 ESKİŞEHİR SARICAKAYA CHP 12 ESKİŞEHİR SEYİTGAZİ CHP 13 ESKİŞEHİR SİVRİHİSAR İYİ PARTİ 14 ESKİŞEHİR TEPEBAŞI CHP TOPLAMLAR 11 2 1

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İL İLÇE CHP İYİ PARTİ HER İKİ PARTİ AYRI AYRI GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR İYİ PARTİ 1 GAZİANTEP ARABAN CHP 2 GAZİANTEP İSLAHİYE CHP 3 GAZİANTEP KARKAMIŞ CHP 4 GAZİANTEP NİZİP İYİ PARTİ 5 GAZİANTEP NURDAĞI İYİ PARTİ 6 GAZİANTEP OĞUZELİ CHP-İYİ PARTİ 7 GAZİANTEP ŞAHİNBEY CHP-İYİ PARTİ 8 GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL CHP-İYİ PARTİ 9 GAZİANTEP YAVUZELİ İYİ PARTİ TOPLAMLAR 3 3 3

HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İL İLÇE CHP İYİ PARTİ HER İKİ PARTİ AYRI AYRI HATAY BÜYÜKŞEHİR CHP 1 HATAY ALTINÖZÜ İYİ PARTİ 2 HATAY ANTAKYA CHP 3 HATAY ARSUZ CHP 4 HATAY BELEN İYİ PARTİ 5 HATAY DEFNE CHP 6 HATAY DÖRTYOL İYİ PARTİ 7 HATAY ERZİN CHP 8 HATAY HASSA İYİ PARTİ 9 HATAY İSKENDERUN CHP 10 HATAY KIRIKHAN İYİ PARTİ 11 HATAY KUMLU CHP 12 HATAY PAYAS CHP 13 HATAY REYHANLI CHP 14 HATAY SAMANDAĞ CHP 15 HATAY YAYLADAĞI CHP TOPLAMLAR 10 5 0

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İL İLÇE CHP İYİ PARTİ HER İKİ PARTİ AYRI AYRI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR CHP 1 İSTANBUL ADALAR CHP 2 İSTANBUL ARNAVUTKÖY İYİ PARTİ 3 İSTANBUL ATAŞEHİR CHP 4 İSTANBUL AVCILAR CHP 5 İSTANBUL BAĞCILAR İYİ PARTİ 6 İSTANBUL BAHÇELİEVLER CHP 7 İSTANBUL BAKIRKÖY CHP-İYİ PARTİ 8 İSTANBUL BAŞAKŞEHİR CHP 9 İSTANBUL BAYRAMPAŞA CHP 10 İSTANBUL BEŞİKTAŞ CHP-İYİ PARTİ 11 İSTANBUL BEYKOZ CHP-İYİ PARTİ 12 İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ CHP 13 İSTANBUL BEYOĞLU CHP 14 İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE CHP 15 İSTANBUL ÇATALCA CHP 16 İSTANBUL ÇEKMEKÖY CHP 17 İSTANBUL ESENLER İYİ PARTİ 18 İSTANBUL ESENYURT CHP 19 İSTANBUL EYÜPSULTAN CHP 20 İSTANBUL FATİH CHP 21 İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA CHP 22 İSTANBUL GÜNGÖREN CHP-İYİ PARTİ 23 İSTANBUL KADIKÖY CHP-İYİ PARTİ 24 İSTANBUL KAĞITHANE İYİ PARTİ 25 İSTANBUL KARTAL CHP 26 İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE CHP 27 İSTANBUL MALTEPE CHP 28 İSTANBUL PENDİK CHP-İYİ PARTİ 29 İSTANBUL SANCAKTEPE CHP İL İLÇE CHP İYİ PARTİ HER İKİ PARTİ AYRI AYRI 30 İSTANBUL SARIYER CHP 31 İSTANBUL SİLİVRİ CHP 32 İSTANBUL SULTANBEYLİ CHP-İYİ PARTİ 33 İSTANBUL SULTANGAZİ CHP-İYİ PARTİ 34 İSTANBUL ŞİLE CHP-İYİ PARTİ 35 İSTANBUL ŞİŞLİ CHP 36 İSTANBUL TUZLA CHP 37 İSTANBUL ÜMRANİYE CHP-İYİ PARTİ 38 İSTANBUL ÜSKÜDAR CHP 39 İSTANBUL ZEYTİNBURNU CHP TOPLAMALAR 25 4 10

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ



İL İLÇE CHP İYİ PARTİ HER İKİ PARTİ AYRI AYRI İZMİR BÜYÜKŞEHİR CHP 1 İZMİR ALİAĞA CHP 2 İZMİR BALÇOVA CHP 3 İZMİR BAYINDIR CHP 4 İZMİR BAYRAKLI CHP 5 İZMİR BERGAMA CHP 6 İZMİR BEYDAĞ CHP 7 İZMİR BORNOVA CHP 8 İZMİR BUCA CHP 9 İZMİR ÇEŞME CHP 10 İZMİR ÇİĞLİ CHP 11 İZMİR DİKİLİ CHP 12 İZMİR FOÇA CHP 13 İZMİR GAZİEMİR CHP 14 İZMİR GÜZELBAHÇE CHP 15 İZMİR KARABAĞLAR CHP 16 İZMİR KARABURUN CHP 17 İZMİR KARŞIYAKA CHP-İYİ PARTİ 18 İZMİR KEMALPAŞA CHP 19 İZMİR KINIK CHP 20 İZMİR KİRAZ İYİ PARTİ 21 İZMİR KONAK CHP-İYİ PARTİ 22 İZMİR MENDERES CHP 23 İZMİR MENEMEN CHP 24 İZMİR NARLIDERE CHP 25 İZMİR ÖDEMİŞ CHP 26 İZMİR SEFERİHİSAR CHP İL İLÇE CHP İYİ PARTİ HER İKİ PARTİ 27 İZMİR SELÇUK CHP-İYİ PARTİ 28 İZMİR TİRE İYİ PARTİ 29 İZMİR TORBALI CHP-İYİ PARTİ 30 İZMİR URLA CHP-İYİ PARTİ TOPLAMLAR 23 2 5

KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İL İLÇE CHP İYİ PARTİ HER İKİ PARTİ AYRI AYRI KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR CHP 1 KAHRAMANMARAŞ AFŞİN İYİ PARTİ 2 KAHRAMANMARAŞ ANDIRIN CHP-İYİ PARTİ 3 KAHRAMANMARAŞ ÇAĞLAYANCERİT İYİ PARTİ 4 KAHRAMANMARAŞ DULKADİROĞLU CHP-İYİ PARTİ 5 KAHRAMANMARAŞ EKİNÖZÜ CHP 6 KAHRAMANMARAŞ ELBİSTAN İYİ PARTİ 7 KAHRAMANMARAŞ GÖKSUN CHP-İYİ PARTİ 8 KAHRAMANMARAŞ NURHAK CHP 9 KAHRAMANMARAŞ ONİKİŞUBAT CHP-İYİ PARTİ 10 KAHRAMANMARAŞ PAZARCIK CHP 11 KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU İYİ PARTİ TOPLAMLAR 3 4 4

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İL İLÇE CHP İYİ PARTİ HER İKİ PARTİ

AYRI AYRI KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR İYİ PARTİ 1 KAYSERİ AKKIŞLA CHP 2 KAYSERİ BÜNYAN CHP 3 KAYSERİ DEVELİ İYİ PARTİ 4 KAYSERİ FELAHİYE İYİ PARTİ 5 KAYSERİ HACILAR CHP 6 KAYSERİ İNCESU İYİ PARTİ 7 KAYSERİ KOCASİNAN CHP 8 KAYSERİ MELİKGAZİ İYİ PARTİ 9 KAYSERİ ÖZVATAN İYİ PARTİ 10 KAYSERİ PINARBAŞI CHP-İYİ PARTİ 11 KAYSERİ SARIOĞLAN CHP 12 KAYSERİ SARIZ CHP-İYİ PARTİ 13 KAYSERİ TALAS İYİ PARTİ 14 KAYSERİ TOMARZA CHP 15 KAYSERİ YAHYALI İYİ PARTİ 16 KAYSERİ YEŞİLHİSAR İYİ PARTİ TOPLAM 6 8 2

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İL İLÇE CHP İYİ PARTİ HER İKİ PARTİ AYRI AYRI KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR İYİ PARTİ 1 KOCAELİ BAŞİSKELE İYİ PARTİ 2 KOCAELİ ÇAYIROVA CHP-İYİ PARTİ 3 KOCAELİ DARICA CHP 4 KOCAELİ DERİNCE CHP 5 KOCAELİ DİLOVASI CHP 6 KOCAELİ GEBZE CHP 7 KOCAELİ GÖLCÜK CHP 8 KOCAELİ İZMİT CHP 9 KOCAELİ KANDIRA İYİ PARTİ 10 KOCAELİ KARAMÜRSEL CHP 11 KOCAELİ KARTEPE CHP 12 KOCAELİ KÖRFEZ İYİ PARTİ TOPLAMLAR 8 3 1

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ





İL İLÇE CHP İYİ PARTİ HER İKİ PARTİ AYRI AYRI KONYA BÜYÜKŞEHİR İYİ PARTİ 1 KONYA AHIRLI CHP-İYİ PARTİ 2 KONYA AKÖREN CHP-İYİ PARTİ 3 KONYA AKŞEHİR CHP-İYİ PARTİ 4 KONYA ALTINEKİN CHP-İYİ PARTİ 5 KONYA BEYŞEHİR İYİ PARTİ 6 KONYA BOZKIR İYİ PARTİ 7 KONYA ÇELTİK CHP-İYİ PARTİ 8 KONYA CİHANBEYLİ CHP 9 KONYA ÇUMRA CHP-İYİ PARTİ 10 KONYA DERBENT CHP 11 KONYA DEREBUCAK İYİ PARTİ 12 KONYA DOĞANHİSAR İYİ PARTİ 13 KONYA EMİRGAZİ CHP-İYİ PARTİ 14 KONYA EREĞLİ CHP-İYİ PARTİ 15 KONYA GÜNEYSINIR CHP-İYİ PARTİ 16 KONYA HADİM CHP-İYİ PARTİ 17 KONYA HALKAPINAR CHP-İYİ PARTİ 18 KONYA HÜYÜK İYİ PARTİ 19 KONYA ILGIN İYİ PARTİ 20 KONYA KADINHANI CHP-İYİ PARTİ 21 KONYA KARAPINAR CHP 22 KONYA KARATAY CHP-İYİ PARTİ 23 KONYA KULU CHP 24 KONYA MERAM CHP-İYİ PARTİ 25 KONYA SARAYÖNÜ CHP-İYİ PARTİ 26 KONYA SELÇUKLU CHP-İYİ PARTİ 27 KONYA SEYDİŞEHİR CHP-İYİ PARTİ 28 KONYA TAŞKENT CHP-İYİ PARTİ 29 KONYA TUZLUKÇU CHP 30 KONYA YALIHÜYÜK CHP-İYİ PARTİ 31 KONYA YUNAK CHP-İYİ PARTİ TOPLAMLAR 5 6 20

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İL İLÇE CHP İYİ PARTİ HER İKİ PARTİ AYRI AYRI MALATYA BÜYÜKŞEHİR CHP 1 MALATYA AKÇADAĞ CHP 2 MALATYA ARAPGİR CHP 3 MALATYA ARGUVAN CHP 4 MALATYA BATTALGAZİ İYİ PARTİ 5 MALATYA DARENDE İYİ PARTİ 6 MALATYA DOĞANŞEHİR CHP 7 MALATYA DOĞANYOL CHP 8 MALATYA HEKİMHAN CHP 9 MALATYA KALE İYİ PARTİ 10 MALATYA KULUNCAK CHP 11 MALATYA PÜTÜRGE İYİ PARTİ 12 MALATYA YAZIHAN CHP 13 MALATYA YEŞİLYURT CHP-İYİ PARTİ TOPLAMLAR 8 4 1

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İL İLÇE CHP İYİ PARTİ HER İKİ PARTİ AYRI AYRI MANİSA BÜYÜKŞEHİR İYİ PARTİ 1 MANİSA AHMETLİ CHP 2 MANİSA AKHİSAR CHP 3 MANİSA ALAŞEHİR CHP 4 MANİSA DEMİRCİ İYİ PARTİ 5 MANİSA GÖLMARMARA CHP 6 MANİSA GÖRDES İYİ PARTİ 7 MANİSA KIRKAĞAÇ CHP 8 MANİSA KÖPRÜBAŞI İYİ PARTİ 9 MANİSA KULA İYİ PARTİ 10 MANİSA SALİHLİ CHP 11 MANİSA SARIGÖL CHP 12 MANİSA SARUHANLI CHP 13 MANİSA ŞEHZADELER İYİ PARTİ 14 MANİSA SELENDİ İYİ PARTİ 15 MANİSA SOMA CHP 16 MANİSA TURGUTLU CHP 17 MANİSA YUNUSEMRE İYİ PARTİ TOPLAMLAR 10 7 0

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ





İL İLÇE CHP İYİ PARTİ HER İKİ PARTİ AYRI AYRI MUĞLA BÜYÜKŞEHİR CHP 1 MUĞLA BODRUM CHP-İYİ PARTİ 2 MUĞLA DALAMAN CHP-İYİ PARTİ 3 MUĞLA DATÇA CHP-İYİ PARTİ 4 MUĞLA FETHİYE CHP-İYİ PARTİ 5 MUĞLA KAVAKLIDERE CHP-İYİ PARTİ 6 MUĞLA KÖYCEĞİZ CHP-İYİ PARTİ 7 MUĞLA MARMARİS CHP-İYİ PARTİ 8 MUĞLA MENTEŞE CHP-İYİ PARTİ 9 MUĞLA MİLAS CHP-İYİ PARTİ 10 MUĞLA ORTACA CHP-İYİ PARTİ 11 MUĞLA SEYDİKEMER CHP-İYİ PARTİ 12 MUĞLA ULA CHP-İYİ PARTİ 13 MUĞLA YATAĞAN CHP-İYİ PARTİ TOPLAM 0 0 13

SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İL İLÇE CHP İYİ PARTİ HER İKİ PARTİ AYRI AYRI SAKARYA BÜYÜKŞEHİR İYİ PARTİ 1 SAKARYA ADAPAZARI CHP-İYİ PARTİ 2 SAKARYA AKYAZI 3 SAKARYA ARİFİYE CHP 4 SAKARYA ERENLER İYİ PARTİ 5 SAKARYA FERİZLİ İYİ PARTİ 6 SAKARYA GEYVE İYİ PARTİ 7 SAKARYA HENDEK İYİ PARTİ 8 SAKARYA KARAPÜRÇEK CHP 9 SAKARYA KARASU CHP 10 SAKARYA KAYNARCA CHP 11 SAKARYA KOCAALİ İYİ PARTİ 12 SAKARYA PAMUKOVA CHP 13 SAKARYA SAPANCA CHP 14 SAKARYA SERDİVAN CHP 15 SAKARYA SÖĞÜTLÜ CHP 16 SAKARYA TARAKLI İYİ PARTİ TOPLAMLAR 8 6 1

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İL İLÇE CHP İYİ PARTİ HER İKİ PARTİ AYRI AYRI SAMSUN BÜYÜKŞEHİR İYİ PARTİ 1 SAMSUN 19.May CHP 2 SAMSUN ALAÇAM CHP 3 SAMSUN ASARCIK İYİ PARTİ 4 SAMSUN ATAKUM CHP 5 SAMSUN AYVACIK İYİ PARTİ 6 SAMSUN BAFRA CHP-İYİ PARTİ 7 SAMSUN CANİK İYİ PARTİ 8 SAMSUN ÇARŞAMBA CHP 9 SAMSUN HAVZA CHP 10 SAMSUN İLKADIM İYİ PARTİ 11 SAMSUN KAVAK İYİ PARTİ 12 SAMSUN LADİK İYİ PARTİ 13 SAMSUN SALIPAZARI İYİ PARTİ 14 SAMSUN TEKKEKÖY CHP-İYİ PARTİ 15 SAMSUN TERME İYİ PARTİ 16 SAMSUN VEZİRKÖPRÜ CHP 17 SAMSUN YAKAKENT CHP TOPLAMLAR 7 8 2

TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İL İLÇE CHP İYİ PARTİ HER İKİ PARTİ AYRI AYRI TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR CHP 1 TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY CHP 2 TEKİRDAĞ ÇORLU CHP-İYİ PARTİ 3 TEKİRDAĞ ERGENE CHP 4 TEKİRDAĞ HAYRABOLU CHP 5 TEKİRDAĞ KAPAKLI CHP 6 TEKİRDAĞ MALKARA CHP 7 TEKİRDAĞ M.EREĞLİSİ CHP 8 TEKİRDAĞ MURATLI CHP-İYİ PARTİ 9 TEKİRDAĞ SARAY CHP-İYİ PARTİ 10 TEKİRDAĞ ŞARKÖY CHP-İYİ PARTİ 11 TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA CHP TOPLAMLAR 7 0 4

TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ