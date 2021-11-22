Çin'e korona davası açmıştı! Virüse yenildi! 0:00 / 0:00

AA

Ateş ve nefes darlığı şikayetiyle Ankara Keçiören Sanatoryum Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Akkurt, yaklaşık bir haftadır süren tedaviye rağmen kurtarılamadı.

AA'da yer alan habere göre Akkurt'un cenazesi, Kızılcahamam Beşkonak Mahallesi'ndeki mezarlığa defnedildi.

TAZMİNAT DAVASI AÇMIŞTI

Öte yandan Akkurt, geçen yıl koronavirüsü yaymakla suçladığı Çin'e karşı tazminat davası açmıştı.

Dilekçesinde salgının ortaya çıktığı anda Çin'in dünyayı doğru bilgilendirmediğini ve gerekli verileri DSÖ ile paylaşmadığını öne süren Akkurt, Çin'in hastalığın yayılması konusunda ihmallerinin olduğunu savunmuştu.

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