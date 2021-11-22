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Son dakika... Kovid-19 hakkında Dünya Sağlık Örgütü'nü (DSÖ) doğru bilgilendirmediği gerekçesiyle Çin'e dava açan Ankara Barosu avukatlarından Melih Akkurt, koronavirüse yenik düştü

VİRÜSE YENİLDİ! Son dakika: Çin'e korona davası açan avukat koronavirüse yenik düştü! - Haberler
Çin'e korona davası açmıştı! Virüse yenildi!
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AA

Ateş ve nefes darlığı şikayetiyle Ankara Keçiören Sanatoryum Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Akkurt, yaklaşık bir haftadır süren tedaviye rağmen kurtarılamadı.

AA'da yer alan habere göre Akkurt'un cenazesi, Kızılcahamam Beşkonak Mahallesi'ndeki mezarlığa defnedildi.

TAZMİNAT DAVASI AÇMIŞTI

Öte yandan Akkurt, geçen yıl koronavirüsü yaymakla suçladığı Çin'e karşı tazminat davası açmıştı.

Dilekçesinde salgının ortaya çıktığı anda Çin'in dünyayı doğru bilgilendirmediğini ve gerekli verileri DSÖ ile paylaşmadığını öne süren Akkurt, Çin'in hastalığın yayılması konusunda ihmallerinin olduğunu savunmuştu.

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