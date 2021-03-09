KATİL YOK! Son dakika: Adem Kara'yı öldürdüğü iddia edilen iki şüpheli beraat etti - Haberler

Cinayet var, katil yok! 0:00 / 0:00

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Trabzon'da 4 yıl önce öldürülen Adem Kara'nın katil zanlılarına beraat kararı çıkmasının ardından davada başa dönüldü.

Enis Yıldırım'ın haberine göre, Trabzon'un Akçaabat İlçesi Mersin Mahallesi'nde yaşayan Adem Kara, 4 yıl önce bugün kaybolmuştu. İki ay sonra da evine 100 metre mesafedeki su kuyusunda Kaya'nın cansız bedeni bulunmuştu. Yapılan otopsinin ardından Adem Kara'nın başının sol kısmına küt bir cisimle vurularak öldürüldükten sonra kuyuya atıldığı tespit edilmişti.

2 ZANLI HAKKINDA BERAAT KARARI ÇIKTI

Cinayetin ardından tutuklanan H.K. ve C.K. adlı kuzenler itiraz üzerine 5 gün sonra serbest bırakılmıştı. Kuzenlerin serbest bırakılmasının ardından, Trabzon 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. 1. Ağır Ceza Mahkemesi, adam öldürmek iddiasıyla tutuksuz yargılanan H.K. ve C.K. adlı iki kuzenin son celsede suçsuz olduklarını belirterek, beraatlarını talep etti. Mahkeme heyeti, iki kuzenin hakkında inandırıcı delil olmadığı gerekçesiyle beraat kararı verdi.

SORUŞTURMA YENİDEN BAŞLIYOR

Adem Kara'nın cansız bedeni kuyuda bulunduktan sonra başlatılan soruşturma çerçevesinde yargılandıkları ağır ceza mahkemesinde beraat eden H.K. ve C.K.'nın ardından cinayet dosyasının yeniden ele alındığı öğrenildi. Akçaabat İlçe Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) geriye dönük olarak yeniden delil toplayacağı, ifade alacağı ve çelişkili ifade verenler hakkında soruşturmayı derinleştireceği ileri sürüldü.