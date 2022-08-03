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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Bursa'da çöp evde bulunan çocuktan iyi haber var!
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Çöp evde bulunan çocuktan iyi haber var!

Bursa'da çöp evdeki bir odada bitkin halde bulunan ve ülke gündemine oturan 9 yaşındaki Cem Muhammet'in sağlık durumuyla ilgili açıklama yapan Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, "Şimdiye kadar gördüğüm en iyi Cem Muhammet ile karşılaştım. Psikolojik olarak çok iyi durumda. Kan değerleri, böbrek ve kalbi çok iyi. Yürüyor. 2 kilo 100 gram kilo aldı. Keyfi yerinde çok mutlu oldum” dedi

Son dakika: Bursa'da çöp evde bulunan çocuktan iyi haber var!
Çöp evde bulunan çocuktan iyi haber var!
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İHA

Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde 9 gündür tedavisine devam edilen 9 yaşındaki Cem Muhammet A.'yı Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan ve Hastane Başhekimi Prof. Dr. Yıldıray Çete ziyaret etti.

İHA'da yer alan habere göre hastane çıkışında açıklamalarda bulunan Rektör Özkan, “Şimdiye kadar gördüğüm en iyi Cem Muhammet ile karşılaştım. Psikolojik olarak çok iyi durumda. Kan değerleri böbrek, kalp çok iyi. Yürüyor. 2 kilo 100 gram kilo aldı. Bir sürü şey geliyor. Keyfi yerinde çok mutlu oldum.

"KEYFİ YERİNDE ÇOK MUTLU OLDUM"

"ÇİKOLATA İSTEDİ, ARTIK YİYEBİLECEK"

Çikolata istedi. 'Ne zaman yiyebilirim?' dedi. Onları peyderpey yemesi lazım. Daha önce onları veremiyorduk, şimdi olması gereken çocuk gibi yemeye başlayacak.

"ÇIKINCA DA ZİYARET EDECEĞİZ"

İnşallah buradan çıktığı zaman da güzel bir aile ortamına kavuşur. Bizim en önemli şeyimiz onun en mutlu olacağı ortamı doğru karar vermek. Çıkınca da ziyaret edeceğiz” dedi.

"ŞU AN TEDAVİSİ OLUMLU İLERLİYOR"

Ne zaman taburcu olacağı ile ilgisi soruya cevap veren Prof. Dr. Yıldıray Çete ise “Bir zaman mümkün değil. Belli bir kiloya ulaşması lazım. Taburcu olmasına gittikçe daha olumlu bakıyoruz, ama şu gün olacak demek doğru değil. Şu anda tedavisi olumlu yönde gidiyor” dedi.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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