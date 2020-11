HABERTURK.COM / Ajanslar

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Bugün tespit edilen 7.381 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 4.543’e ulaştı. Salgının seyrini değiştirmek elimizde. Aldığımız tedbir ve kısıtlamaların daha iyi ve hızlı netice vermesi için desteğiniz şart. Zorunlu olmadıkça kalabalıklardan uzak durun." açıklamasında bulundu. Vatandaşlar koronavirüs salgınının yeniden artışa geçmesi nedeniyle son dakika korona vaka sayısını araştırıyor. Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ölümcül seyreden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını, Türkiye'de hastalık yükü ve can kaybı açısından en yüksek seviyesine ulaştı.

24 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI

24 Kasım Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu Sağlık Bakanı tarafından açıklandı.

23 KASIM CORONA VİRÜSÜ TABLOSU VAKA SAYISI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 23 Kasım Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu dün yayınlandı.

Bakan Koca yaptığı açıklamada;

"Bugün tespit edilen 6.713 yeni hastamız var. Aşı kullanıma girene kadar, salgının yayılma hızını kontrol altında tutmaya devam edebilmek için destek verin. Tedbirlere uyun. Maske takın. Temizliğe dikkat edin. Zorunlu olmadıkça kalabalık ortamlara girmeyin." dedi.

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS SALGININDA SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Güncel verilere göre, son 24 saatte 161 bin 125 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 713 kişiye hastalık tanısı konuldu. Son 24 saatte 153 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 254 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 377 bin 891'e yükseldi.

Toplam test sayısı 17 milyon 406 bin 742'ye ulaştı. Hasta sayısı 453 bin 535, vefat sayısı 12 bin 511, ağır hasta sayısı 4 bin 409, aktif hasta sayısı 63 bin 133 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,4, yatak doluluk oranı yüzde 54,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 71,3, ventilatör doluluk oranı yüzde 39,2, ortalama temaslı tespit süresi 11 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,8 olarak kayıtlara geçti

Sağlık Bakanlığının Kovid-19 bilgilendirme sayfasında yer alan tabloya göre, hastalığın Türkiye'de tespit edildiği tarihten sonra ilk kez 14 Nisan'da koronavirüsten yaşamını yitirenlerin sayısı onlu rakamları aşarak 107'ye ulaştı ve 19 Nisan, vakaların tüm dünyada artış gösterdiği dönemde, 127 ile en fazla ölümün yaşandığı tarih olarak kayıtlara geçti.

Kısıtlama ve tedbir kararlarının hayata geçirilmesiyle birlikte dünya genelinde olduğu gibi Türkiye'de de vaka, hasta ve vefat sayılarında yatay bir seyrin ardından ciddi oranda düşüş sağlandı. Türkiye'de 13 Haziran'da Kovid-19 kaynaklı yaşamını yitirenlerin sayısı 14'e kadar geriledi.

Mayıs sonu haziran başında günlük 10-30 arasında değişen vefat sayıları, eylülden itibaren yükselişe geçerek tekrar 40-100'lü rakamlara çıktı. 14 Nisan'da 107 olan Kovid-19'a bağlı hayatını kaybeden kişi sayısı 7 ay sonra 17 Kasım'da 103 oldu. Yeni tip koronavirüse yakalanarak yaşamını yitirenlerin sayısı 20 Kasım'da 141'e çıkarak zirve yaptı.

Kovid-19 salgınında tespit edilen toplam vaka sayısı dünya genelinde 59 milyona yaklaştı.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 1 milyon 386 bin 570 kişi yaşamını yitirdi.

Vaka sayısı 58 milyon 494 bin 801'e çıkarken, virüs saptanan 40 milyon 467 bin 954 kişi sağlığına kavuştu. Tedavileri devam eden 16 milyon 640 bin 277 hasta bulunuyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ),Avrupa ve ABD'nin Kovid-19 salgınının merkez üssü olma özelliğini sürdürdüğünü belirterek, Avrupa kıtasında virüsten her 17 saniyede bir kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

KAPALI ALANLARDA VAKİT GEÇİRMEYİN

Bilim insanlarının, "kış mevsimine girilmesiyle birlikte kapalı mekanlarda yaza oranla daha fazla vakit geçirilmesinin, virüsün yayılım yükünü artıracağı" öngörüsü, tüm ülkelerde vaka artışlarında kendini gösterdi.

Birçok ülkede günlük hasta sayısı ve Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı en yüksek rakamlara ulaştı.

Gelişmeler üzerine Türkiye de dahil birçok ülkede, virüs yayılımını önlemek için tekrar hastalığın ilk zirve yaptığı aylarda olduğu gibi çeşitli tedbirler ve kısıtlamalar hayata geçirildi.

Türkiye'de en son Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında açıkladığı yeni tedbir kararları ve kısıtlamalar, İçişleri Bakanlığı Genelgesi ile duyuruldu.

Genelge ile alışveriş merkezleri, marketler, berber, kuaför ve güzellik salonları saat 10.00-20.00 arasında hizmet vermeye başladı.

Restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme içme yerleri, saat 10.00-20.00 arasında sadece "gel-al" ya da paket servis olarak çalışmaya başladı.

Restoran, lokanta veya online yemek sipariş alan firmalar, saat 20.00'den sonra sadece telefonla ya da online sipariş alarak hizmet vermeye başladı.

Sinema salonları 31 Aralık 2020'ye kadar kapatıldı.

Kahvehane, kıraathane, kır bahçesi, internet/kafe, elektronik oyun, bilardo salonları, lokaller, çay bahçeleri ile halı sahaların faaliyetleri yeni bir karar alınıncaya kadar durduruldu.

65 yaş ve üzerindeki kişilerin gün içerisinde 10.00-13.00 saatlerinde, 1 Ocak 2001 ve sonrasında doğan 20 yaş altındaki kişilerin ise gün içerisinde 13.00-16.00 saatleri dışında sokağa çıkmasına kısıtlama getirildi.

Hafta sonları saat 10.00-20.00 saatleri arasında sokağa çıkılması hayata geçirildi.

Nikah törenleri ve merasimleri, her nikah töreni arasına en az 20 dakika süre konulması şartıyla gerçekleştirilmeye başlandı.

Düğünlerin oturma düzeni, maske-mesafe-temizlik kuralı ile nikah merasimi şeklinde en fazla bir saat süre içinde olacak şekilde uygulamaya girdi.

KALABALIKTAN KAÇININ

Bilim insanlarınca, aşı çalışmalarında olumlu gelişmeler olmasına karşın hala virüsten korunmada en etkili yolun kalabalıktan uzak kalınması, ev gezmelerinin yapılmaması, mümkün olduğunca çekirdek aile olarak vakit geçirilmesi, dışarı ile temastan olabildiğince kaçınılması, dışarı çıkıldığında ihtiyaçların karşılandıktan sonra en kısa sürede eve dönülmesi, dışarıda mutlaka maske takılması ve sosyal mesafenin korunması, eve geldikten sonra el hijyeninin sağlanması gerektiğinin altını çizildi.

Halsizlik, ateş başta olmak üzere Kovid-19 belirtileri halinde vakit kaybetmeden sağlık otoritelerinin bilgilendirilerek filyasyon ekipleri ile temas kurulması, pozitif ya da temaslı öyküsünün tespit edilmesi halinde ise karantina ve izolasyon kurallarına harfiyen uyulmasının hayati önem taşıdığı vurgulandı.

DÜNYADA KORONAVİRÜS SALGININDAN SON GELİŞMELER

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 1 milyon 395 bin 296, virüs tespit edilen toplam kişi sayısı 59 milyon 76 bin 121´e yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 40 milyon 833 bin 503´e ulaştı.

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140´tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. En fazla vakaya sahip ülke olan ABD´de son paylaşılan verilere göre, toplamda 12 milyon 589 bin 88 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 262 bin 701´e ulaştığı bildirildi. Güney Amerika kıtasında koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. En fazla vakaya sahip 3´üncü ülke olan Brezilya´da son paylaşılan verilere göre, toplamda 6 milyon 71 bin 401 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 169 bin 197´ye ulaştığı bildirildi.

AVRUPA'DA VAKA SAYISINDA ARTIŞ SÜRÜYOR

Dünya genelinde vaka sayısı olarak beşinci sırada bulunan Fransa´da toplam vaka sayısı 2 milyon 140 bin 208´e yükselirken, virüs kaynaklı can kaybı 48 bin 732 olarak rapor edildi. İspanya´da toplam vaka sayısı 1 milyon 589 bin 219´a ulaştı. Ülke genelinde toplam can kaybının da 42 bin 619´a yükseldiği aktarıldı. İtalya´da 1 milyon 408 bin 868 vakanın tespit edildiği, 49 bin 823 kişinin virüsten yaşamını yitirdiği belirtildi. İngiltere´de vaka sayısının 1 milyon 512 bin 45´e yükseldiği, can kaybının ise 55 bin 24´e ulaştığı açıklandı. Son olarak Almanya´da 932 bin 111 vakanın tespit edildiği ve toplam can kaybının 14 bin 343´e çıktığı duyuruldu.