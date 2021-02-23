Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 20 bin öğretmen atama müjdesi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündemPolitikaSon dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 20 öğretmen atama müjdesi
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 20 bin öğretmen atama müjdesi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Önümüzdeki aylarda 20 bin öğretmenin atamasını yapacağız" dedi

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 20 öğretmen atama müjdesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 20 bin öğretmen atama müjdesi
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Ankara Valiliği Eğitim Tesisleri Toplu Açılış Töreni'nde konuştu. Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

"OKULLARIMIZIN AÇILIŞ TÖRENİNİ ANLAMLI BULUYORUM"

"Bu buluşmamızın iki ana ekseni var; bir muallim, iki talebe. Öğrencilik yıllarımda bir talebenin hocasına yazdığı mektup elime geçmişti. O mektubun girişi çok çok enteresandı. Öğrenci o zaman talebe olarak yerini alıyor çünkü talep eden; hoca da muallim ilmi verene. Bugün biraz sonra teferruatıyla ifade edeceğim; bu okullarımızın açılış törenini anlamlı buluyorum.

Ankara'da açılışını yaptığımız eğitim-öğretim tesislerinin hayırlı olmasını diliyorum. Bugün tek bir açılış töreniyle 326 eğitim-öğretim tesisini Ankaralı kardeşlerimizin hizmetlerine sunuyoruz. Bu eğitim-öğretim tesisleri arasında ana okulundan güzel sanat lisesine,imam hatip lisesinden güzel sanatlara kadar mevcuttur. Bir kısmı sıfırdan inşa edilirken, bir kısmı da yıkılıp yeniden yapılmıştır.

7 bin 541 yeni derslikle Ankara'da toplam derslik sayısını 49 bin 700'e ulaştırdık. Şehrimizde tekli eğitim-öğretim yapan okullarımızın oranı yüzde 95'e yükselecektir. Bu şekilde başkentimizde ikili eğitim-öğretim meselesini tamamen ortadan kaldırarak bir eşiği daha aşmış olacağız.

20 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI

Türkiye'yi yönetme vazifesini üstlendiğimizde ülkemizi dört temel sütun üstünde yükselteceğimizin sözünü vermiştik. Geriye dönüp bir muhasebe yaptığımızda savunmadan ulaştırmaya, ticaretten dış politikaya, enerjiye her alanda milletimize verdiğimiz sözleri yerine getirmenin iftiharı içindeyiz. Son 18 yılda aslan payını eğitim-öğretime ayırdık. Önümüzdeki aylarda 20 bin öğretmenin atamasını yapacağız.

"TEK TİPÇİ ZİHNİYET HAKİMDİ"

Eğitimde sadece altyapıyı yenilemedik, bakış açısını da değiştirdik. Bizden önce Türk eğitim-öğretim sistemi öğrencileri formatlamak üzerine kuruluydu. Kılık kıyafetten müfredata kadar tek tipçi zihniyet hakimdi. Eğitim-öğretim sistemimizi de bu jakoben bakış açısından kurtarmaya çalıştık. 8 yıllık kesintisiz dayatmaya son vererek 4+4+4 ile zorunlu eğitimi 12 yıla çıkardık. Seçmeli dersler oluşturduk.

Ülkemizde bir dönem gizli saklı yürütülen Kur'an-ı Kerim ve Siyer-i Nebi'yi tüm öğrenciler için erişilebilir hale getirdik. Katsayı farklılıklarını, üniversite harçlarını kaldırdık. Böylece eğitim-öğretim sistemimizin tüm gücünü başka şeyler yerine sadece eğitime odaklanması gayreti içinde olduk.

Gençlik yıllarımızda Türkiye yasakların, yoklukların, korkuların ülkesiydi. Bu ülke delikli kuruşa muhtaç olduğu günler yaşadı. Eğitim hayatımız 80-90 kişilik sınıflarda, boyası badanası olmayan binalarda hayatımızı geçirdik. Aynı sırada 3 öğrencinin oturduğu kara tahtanın önünde tebeşir tozu içinde çalışırdık. Teksir kağıtlarına ders notlarını yazar, onları satarlardı. Kitap yoktu ki...

Anlatıldığı zaman evlatlarımızın zihninde canlandırmakta bile zorlandığı bu tablo olumsuzu yaşanıyordu, biz bunları olumluya çevirdik. Ülkemize ve milletimize yakışmayan utanç tablolarına son verdik. Eğitim-öğretim altyapımızı tamamen yeniledik. Öğrencilerimiz ders kitaplarını nasıl bulacağız diye endişelenmiyor. Köylerdeki 667 bin evladımız okullarına yürüyerek değil, kapısının önüne gelen servis araçlarıyla gidiyor. Okula gidemeyen öğrencilerimize verdiğimiz desteklerle eğitim-öğretim hasretlerini sona erdiriyoruz. Ülke genelindeki 29 bin kütüphanemizle 2 bin 750 dijital kütüphanemizle hizmet sunuyoruz. Kara tahtalar yerini etkileşimli tahtalara, 90 kişilik sınıflar yerini 25-30 kişilik sınıflara bırakıyor.

Türkiye son 18 yılda eğitim-öğretim altyapısını dünyada en hızlı geliştiren ülkelerin başında geliyor. Şimdi birçok ülke bizim eğitim-öğretim imkanlarını örnek alıyor.

Hayatın her alanında olduğu gibi eğitimde de ihtiyaçlar, talepler, beklentiler zamanla değişiyor. 20 yıl öncesinin Türkiye'nin nasıl bugünden farklıysa 20 yıl sonrasının Türkiye'si de bugünden farklı olacak. Buraya nereden hangi şartlardan geldiğimizi unutmayacağız. Nereden geldiğimizi bilmek, bize sunulan imkanları takdir etme bakımından önemlidir. Geçmişten ders alarak kararlı adımlarla geleceğe yürümemiz gerekiyor.

Dünün güneşiyle bugünün çamaşırı kurumazsa da geçmişin zihniyetiyle yarını inşa edemeyiz. Geniş bir vizyonla hareket etmeliyiz. Koronavirüsle beraber eğitim-öğretimde dijitalleşme hiç olmadığı kadar öne çıktı. Bir tarafta kaybederken, diğer tarafta çok farklı bir mesafeyi aldık.

KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ

DSÖ 2022 başında koronavirüsün sona ereceği mesajı veriyor. Biz buna da hazırlanmamız lazım. Dünyada aşılamayı en başarılı şekilde yürüten ülke Türkiye. Dün 7,5 milyonu bulduk. Bu süreci kararlı, ciddi bir şekilde sürdürüyoruz. Gevşeme yok, yeni yeni takviyeler alıyoruz. Herhangi bir rehavet çökerse, altından kalkamayız. Bedelini de ödeyemeyiz.

Sağlık gibi eğitim-öğretime yaptığımız yatırımın meyvelerini de toplama imkanı bulduk. 657 bini salgın döneminde olmak üzere 2 milyon tableti öğrencilerimize ulaştırdık. Eğitim-bilişim ağı ile uzaktan eğitimi başarıyla yürüttük. Uzaktan eğitimde çocuklarımızın kendi öğretmenleriyle ders yapabilmesi için EBA Canlı Dersleri yayına aldık. Uzaktan eğitime başladığımız 23 Mart'tan itibaren 180 milyona yakın canlı ders yapılmıştır. Bu platform 2020 yılında dünyada en çok ziyaret edilen eğitim sitesi olmuştur.

Vaka ve ölüm sayılarının azalmasıyla kademeli olarak yüz yüze eğitimi başlatıyoruz. 1 Mart'tan itibaren 8 ve 12'nci sınıflarda seyreltilmiş sınıf uygulamasıyla eğitime başlıyoruz. Önümüzdeki dönemde yeni adımlar atmaya devam edeceğiz. En kısa zamanda öğretmenle öğrencilerimizi buluşturmak için yoğun gayret sarf ediyoruz.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

MAGANDALAR! Son dakika: Hemşireyi kameralar önünde böyle dövdüler
GÜNDEMGaziosmanpaşa'da dehşet! Hemşireyi dövdüler
Kış lastiği uygulaması ne zaman bitiyor 2021? Kış lastiği uygulaması cezası ne kadar?
GÜNDEMKış lastiği uygulaması ne zaman bitiyor?
AFETTİ! Son dakika: Şiddete maruz kalan hemşireden insanlık dersi
GÜNDEMŞiddet gören hemşireden müthiş uzlaşma!
Son dakika: İstanbul'da dikkat çeken denetim! Giriş çıkışlar tutuldu - Haberler
GÜNDEMDikkat çeken denetim! Giriş çıkışlar tutuldu
ZEHİR SOLUYORUZ! Son dakika: İstanbul için önemli uyarı! - Haberler
GÜNDEMİstanbul için önemli uyarı!
Öğretmen Atamaları 2021 ne zaman yapılacak, kaç bin kişi atanacak? MÜJDE! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı!
GÜNDEMÖğretmen atamaları ne zaman yapılacak?
İSTİLA|Son dakika: İstanbul Boğazı denizanalarının istilasına uğradı
GÜNDEMİstanbul Boğazı'nı istila ettiler!
Düğün salonları ne zaman açılacak, düğünler ne zaman başlayacak? Düğünler yasak mı, serbest mi 2021?
GÜNDEMDüğünler yasak mı, serbest mi 2021?
Kafeler ne zaman açılacak? 1 Mart'ta kafe ve restoranlar açılacak mı?
GÜNDEMKafeler ne zaman açılacak?
DGS başvuru tarihi ne zaman? Dikey Geçiş Sınavı ne zaman?
GÜNDEMDGS başvuru tarihi ne zaman?