Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zonguldak'ta konuşuyor. Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

"Seçim tarihine kaldı 26 gün. Bu seçimde öncelikle belediye başkanlarını seçeceksiniz. Bu seçimde aynı zamanda Türkiye'ye kurulmaya çalışılan tuzakları da birlikte bozacağız. Ülkemizin istiklaline, milletimizin istikbaline kast edenler ellerini ovuşturarak bekliyor. Benim milletim 31 Mart'ta gereken dersi verecek.

Bugüne kadar içeride ve dışarıda ne yaptılarsa bu milletin çelik gibi iradesi karşısında çaresiz kalanlar, tarihlerinin en büyük ittifakını oluşturdular. Bunca benzemezi bir araya getiren bir şey olmalı. Zahirde Cumhur İttifakına karşı gelmiş gözüküyorlar, bu Türkiye'nin 2023 yılında elde edeceği güçten korkuyorlar. Millete de cumhuriyete de pusu kuruyorlar.