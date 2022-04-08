Cumhurbaşkanı Erdoğan: Okuma oranı 14 yılda 2 katına çıktı 0:00 / 0:00

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Çamlıca Camisi Külliyesi'nde 39. Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı'nda konuştu. Erdoğan'ın açıklamalarının satırbaşları şöyle:

"Bu kitap fuarlarıyla birlikte Büyük Çamlıca Camimizin altında müzemizi de açıyoruz. Bu müzede senede 1 bazen 2 kez elimizdeki tüm objeler sergilenecek ve milletimize bu objeler onların hizmetinde olacak.

Salgın sebebiyle 2 yıldır ara verilen fuarlarımızın bu yıl yeniden başlamasından memnuniyet duyuyorum. İslam Medeniyetleri Müzesi'nde pek çok sanat eseri de sergileniyor.

Ülke ve millet olarak beka mücadelesi yürüttüğümüz asırlarda sadece topraklarımızı sadece kardeşlerimizi geride bırakmak zorunda kalmadık, kültürel bir çoraklıkla karşı karşıya kaldık. Asıl geri kalmışlığı zihinlerde yaşamıştık.

Ülkemizin son 20 yılda gerçekleştirdiği demokrasi ve kalkınma atılımının en hayırlı neticelerinden biri, milletimizin okuma, yazma, üretme konusunda önünü açmasıdır. Bugün Türkiye kitap üretimi ve sektörün büyüklüğü bakımından Uluslararası Yayıncılar Birliği içinde ilk 10'da yer alır hale gelmiştir. ISBN numarası verilen kitap sayısı 87 binin üzerine çıkmıştır. Okuma oranının son 14 yılda iki katından fazla olduğunu göstermektedir.

Türkiye Diyanet Vakfımızın 1983 yılı Ramazanı'ndan beri gerçekleştirdiği fuar için tebrik ediyorum. Tüm katılımcılara bereketli bir fuar diliyorum."

MİLLİ SARAYLAR İSLAM MEDENİYETLERİ MÜZESİ AÇILIYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyük Çamlıca Camisi Külliyesi'nde yer alan Milli Saraylar İslam Medeniyetleri Müzesinin açılış töreninde konuşuyor. Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"3 yıl önce ibadete açtığımız camimiz ve külliyetimiz İstanbul'un siluetine değer katan eser oldu. Müzemizde sergilenecek eserler İslam medeniyetinin 1000 yıllık birikimini temsil ediyor.

Milli Saraylar İdaremiz tarafından hazırlanan tematik bölümde 650 eser sergileniyor. Peygamber efendimizin eşyalarından Kur'an-ı Kerim'in ilk nüshalarına, hüsnü hattan çini örneklerine kadar kıymetli eserler bulunuyor.

Muhteşem tarihimizin, kadim medeniyetimizin en kıymetli izlerini geleceğe taşıyacak bu müzenin şehrimize kazandırılmasında emeği geçenleri tebrik ediyorum.

Asırlar boyunca tıptan edebiyata her alanda dünyanın öncülüğünü yapan bir medeniyetin mensupları olarak, önce kendimizi tanımaya ihtiyacımız var. İslam medeniyetini tanımadan dünya tarihi yazmanın imkansızlığı, müzemizde sergilenen eserler sayesinde bir kez daha anlaşılacaktır. Asırlar boyunca farklı kültürlerin beşiği olmuş İstanbulumuz bu eseri de gururla taşıyacaktır.

Tarih bizlere geleceğe dair çok aydınlatıcı imkanlar sunuyor. Yakın geçmişte, pek de iyi duygularla hatırlamadığımız tecrübelerimiz oldu. Ülkemiz tarihiyle, medeniyetiyle, kültürüyle bağını koparmak için gayret sarfeden bir zihniyetin tasallutu altında kaldı. Binlerce yıllık medeniyet değerlerimiz tahrip edildi.