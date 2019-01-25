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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum'da AK Parti'nin aday tanıtım toplantısında bir konuşma yapıyor. Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
"DARBENİN KARŞISINDAYIZ"
Mısır’da darbe yaptılar o günden bu yana darbeyi yapanlarla görüşmedim. Şimdi Venezuela’da böyle bir girişim var. Hiçbir zaman darbecilerle yan yana olmadık ve bundan sonra da olmayacağız, dünyanın neresinde bir darbeci varsa biz onların karşısındayız. Demokrasinin gereği sandığa saygıdır. Sanıkta milli irade var, cumhur var. Bay Kemal onlarla beraber. Darbecilerle beraber olmayacağız.
"SİYASETTE ÖLÇÜ HİZMET"
Türkiye’de siyasetin ölçüsünü hizmet haline getiren AK Parti olmuştur. 81 vilayetimizin her birine getirdiğimiz hizmetler cumhuriyet tarihimizin tamamına yapılanlardan 5-10 kat fazladır. Erzurum da bu hizmetlerden yararlanmıştır. 23.5 katrilyon yatırım yaptık.
ŞEHİR HASTANESİ MÜJDESİ
Şimdi size bir müjde veriyorum. Daha önce farklı bir şekilde düşünülen ama şimdi 1200 yataklı Erzurum Şehir Hastanesi’ni şehir merkezimize kazandırıyoruz.
"HESABI SANDIĞA BIRAKIN"
Birileri size Erzurum’un ihmal edildiğini söyleyecek. Siz onlara ne derseniz, bildiklerini okuyacaklar. Asıl hesabı sandığa bırakın.
"ÇUKURA GÖMÜLECEKLER"
Bunları Cudi’de gömdük, Kandil’de gömdük, Gabar’da gömdük. Onlar çukur açtı biz onları çukura gömdük. Bundan sonra da gömeceğiz. Asla bizi bölemeyecekler, vatanı parçalayamayacaklar. Bu yola tevessül edenler de mezara gömülecekler.
"HESAPLARI TÜRKİYE"
Ülkemizi kuşatma girişimlerinin de gayesi aynıdır. Suriye, Irak sınırımızın gerisinde olanların gerisinde hep Türkiye’ye dair hesaplar var. Aslında hep Türk milleti ile hesaplaşıyorlar.
BİLİME YETERLİ ÖNEM
Millet olarak tarihe, sosyolojiye, antropolojiye yeterli önemi vermiyoruz. Sadece şu Erzurum’un sahip olduğu miras dahi yüzlerce bilim insanının çalışmasına yetecek düzeydedir.
ADANA MUTABAKATI
Bizi birilerinin davet etmesine gerek yok. 1998’de Adana mutabakatı ile bunu imza altına aldık. Bu imza Türkiye’nin herhangi bir olumsuz gelişmede o topraklara girmesinin önünü açıyor. Ve bölücü örgüt mensuplarının da bize teslimini gerektiriyor. Baba Esed döneminde atılmış imzalardır. O yolculuk devam ediyor. Bundan sonra da devam edecektir.
"SABRIMIZ SONSUZ DEĞİL"
Fırat’ın doğusundaki tüm teröristleri temizleme kararlılığımızı bir kez daha ifade ediyorum. Sabrımız sınırsız değildir. Bize verilen sözleri sonsuza kadar bekleyecek değiliz. Ülkemizi teröristlerden koruyacak güvenli bölge sözünün birkaç ay içinde yerine gelmesini bekliyoruz. Aksi takdirde biz oluşturacağız. Müttefiklerimizden tek beklentimiz Türkiye’nin bu çabasına lojistik destek vermesidir.
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