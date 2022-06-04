Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan operasyon mesajı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Politika Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan operasyon mesajı
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan operasyon mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kızılcahamam Toplantısında, Suriye'de harekat mesajı vererek, "Güvenlik endişelerini yeni harekatlarla gidereceğiz" dedi. Ekonomiye ilişkin değerlendirmede bulunan Erdoğan, "Sahnede hangi oyun sergilenirse sergilensin gerisinde bir ekonomik sabotaj mutlaka vardır" diye konuştu

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan operasyon mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan operasyon mesajı
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Kızılcahamam'da düzenlenen istişare ve değerlendirme toplantısında konuşuyor. İşte Erdoğan'ın açıklamasından dikkat çeken başlıklar:

"Bugün ve yarın gerçekleştireceğimiz çalışma oturumlarında, Meclis faaliyetlerinden güvenlik ve dış politikaya, ekonomiden tarım ve enerjiye kadar pek çok başlığı takdimlerle, soru cevaplarla ele alacağız. Toplantımızın partimiz, ülkemiz için hayırlara vesile olmasını rabbimden niyaz ediyorum.

Biliyorsunuz en son istişare ve değerlendirme toplantımızı 2019 Ekim’inde yapmıştık. Salgın döneminde toplantılarımıza mecburen ara verdik. Hamdolsun ülke ve millet olarak bu sıkıntılı süreci en az kayıpla geride bıraktık. Bu vesileyle salgın döneminde COVID-19 teşhisiyle hayatını kaybeden yaklaşık 99 bin vatandaşımıza Allah’tan rahmet, hastalığı atlatan yaklaşık 15 milyon vatandaşımıza da geçmiş olsun dileklerimi şahsım ve milletim adına ifade ediyorum. Rabbim ülkemizi ve dünyayı bir daha böyle musibetlerle imtihan etmesin diyoruz.

Türkiye’nin bu zorlu süreçte sergilediği dirayetli duruş, ülkemize 20 yılda kazandırdığımız hizmet ve eserlerin önemini bir kez daha göstermiştir. Ülkemizin son 20 yıldaki kazanımları, her alanda hayatımızın ayrılmaz birer parçası haline geldiği için çoğunun altında kendi imzamızın olduğunu dahi unutmaya başladık. Ülkemize kazandırdığımız eserleri, milletimize verdiğimiz hizmetleri her fırsatla hatırlamalı ve hatırlatmalıyız.

Partimizin kuruluşunun 21’inci, hükümete gelişimizin 20’nci yıldönümünü idrak ettiğimiz bir dönemde bu muhasebeyi hep birlikte yapmamızın önemli olduğuna inanıyorum. İktidara gelirken milletimize ülkemizi dört temel unsur üzerinden yükselteceğiz dedik; eğitim, sağlık, adalet, emniyet. 20 yılda ülkemize kazandırdığımız eserlerin özetini paylaşacağım.

Öğrencilerimize ders kitaplarını ücretsiz olarak verdik. Ders kitaplarıyla birlikte yardımcı kaynakları da öğrencilerimize ücretsiz dağıtmaya başlıyoruz.

Hastanelerde randevu gecikmeleriyle ilgili şikayetler gelmeye başladı, çözüm için süratle adımlar atmaya başladık.

Merdiven altı adaletçiliğe son verdik.

Düzensiz göçle mücadelede 16 bin kişi kapasiteli göç merkezleri kurduk.

OPERASYON SİNYALİ

Güney sınırımızda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu harekatlarla darmadağın ettik. Güvenlik hattının eksiklerini yeni harekatlarla tamamlayacak hem de tüm kuvvetlerimizi her türlü göreve hazır hale getirecek çalışmaları titizlikle yürütüyoruz. Güvenlik endişelerini yeni harekatlarla gidereceğiz.

EKONOMİK SABOTAJ

Milli gelirimizi 235 milyar dolardan aldık, 1 trilyon dolar sınırına kadar getirdik. Şayet Gezi olayları ile başlayan ve devam eden ihanetlerin ülkemize kur, faiz, enflasyon şer üçgeni üzerinden ödettiği ağır bedeller olmasaydı bugün 1.5 trilyon doları bulan milli gelirle farklı yerlerde olacaktık. Sahnede hangi oyun sergilenirse sergilensin gerisinde bir ekonomik sabotaj mutlaka vardır. Buna rağmen ülkemize diz çöktürülmesine izin vermedik, vermeyeceğiz. Karşımıza çıkarılan aktörlerin birer aparat olduğunu biliyor, asıl mücadeleyi projelerin gerçek sahiplerine karşı veriyoruz.

2023'te bir Türk vatandaşının Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderilme sürecini başlattık. Yerli otomobilimizi inşallah yakında yollarda göreceğiz.

KILIÇDAROĞLU'NA 10 SORU

Türk siyasetinin en ağır cilvesi bize denk geldi, adı Kılıçdaroğlu'dur. Biz de çoğunlukla yok saymayı tercih ediyoruz. Biz de mecburen bu zatı paçasından tutup aşağı çekmek zorunda kalıyoruz. CHP'nin başındaki zat, güya salı günü sorduğumuz sorulara yanıt vermiş, güya 10 soru sormuş. Riyakarlığı, kifayetsizliği buram buram tütmektedir.

İkinci sorum olan Türkiye'nin PKK/YPG'ye sınır ötesi harekatlarını destekleyip desteklemediklerine, uzaktan postal gibi ilgisi olmayanı söyleyerek kirli hezeyanı sergilemiştir. Üçüncü soruda İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine yanıtı karşımızdakileri sevindirecek bayağılıktadır. Doğu Akdeniz ve Ege'de Rumların ve onları üzerimize salanların yanında olduğunu göstermiştir. Küresel krizin ülkemize etkileri konusunda desteği, Türkiye'nin başındaki en büyük felaketin kendisi olduğunu gösterecek yanıtı vermiş. Siyasi stratejilerini yabancı ülke temsilcilerine onaylatmaktan vazgeçip geçmeyeceğine inkarla cevap vermiştir. Bu ülkenin asil bir evladı gibi hareket edip etmeyeceğine, sefil bir şahsiyet olduğunu göstererek yanıt vermiştir. Partisindeki hırsızı, terör sevicisini, tacizciyi tasfiye edip etmeyeceğine ortak olduğunu söyleyerek cevap vermiştir. 2023'te Cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağına yüreksizliğini, çapsızlığını göstermiştir.

Seçim tarihi belli, yeni tarih istiyor. Seçim tarihi belli olduğuna göre Haziran 2023'e hazırlan. Sıkıysa aday oluyor musun olmuyor musun bunu açıkla.

Soru diye tekrarladığı zırvalar onun çapsızlığını değil, ülkesi ve milletinin çıkarlarını savunamayacak bir devlet adamı olduğunu göstermiştir.

SADAT İLE GÖRÜŞME

Ben SADAT'ın kurucusuyla evlerinde bir görüşme yapmadım. Kılıçdaroğlu sen yalancısın. SADAT'ın kurucusuyla benimle çalıştığı dönemde Külliye'de görüşmem var ama evinde görüşmem olmamıştır.

Kimin cumhurbaşkanı adayı olacağına 6'lı masa karar verecekmiş. Karar versinler artık. Bu yıl açıklarlar artık.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

AUZEF sınav maratonu başladı! 2022 Bahar Dönemi AUZEF soru ve cevap anahtarı yayınlandı mı? Sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
GÜNDEM Gözler AUZEF soru cevaplarında
Son dakika haberi: Ev sahibi zam yaptı! Kiracı evi yaktı!
GÜNDEM Ev sahibi zam yaptı! Kiracı evi yaktı!
AUZEF sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? AUZEF soruları ve cevap anahtarı yayınlandı mı?
GÜNDEM AUZEF sonuçları ne zaman açıklanacak 2022?
ATA AÖF final sınavı ne zaman açıklanacak? 2022 ATA AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? ATA AÖF sınav soruları ve cevapları sayfası...
GÜNDEM ATA AÖF'de final sınavı sonuçları açıklandı mı?
AÖL sınav tarihleri ne zaman ve hangi gün? 2022 3. dönem Açık Lise sınavları ne zaman, nasıl olacak? AÖL sınavları online mı, yüz yüze mi?
GÜNDEM Açık Lise sınavları ne zaman yapılacak?
Son dakika haberleri: Bu nasıl olay! Yerine konulacak kafatası parçaları çöpe atıldı
GÜNDEM Yerine konulacak kafatası parçaları çöpe atıldı!
Son dakika: "Para üstü verilmeyen 1 kuruştan 10 bin lira tazminat alabilirsin
GÜNDEM "1 kuruştan 10 bin lira tazminat alabilirsiniz"
Son depremler listesi: AFAD ve Kandilli 4 Haziran 2022 son dakika deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde, merkez üssü neresi?
GÜNDEM 4 Haziran son depremler listesi:
Dicle Nehri'nde 2 çocuk kayboldu
GÜNDEM Dicle'de 2 çocuk kayboldu
E Okul VBS giriş yap! 2022 MEB e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi VBS öğrenci girişi nasıl ve nereden yapılır?
GÜNDEM E Okul VBS öğrenci giriş ekranı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.