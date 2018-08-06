Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Edoğan, Çamlıca´daki Radyo-TV kulesindeki incelemelerinin ardından, koru içerisinde vatandaşlarla sohbet etti. Makam aracından inen Erdoğan, ağaç altında oturan iki yaşlı kadına sarılarak elini öptü. Vatandaşlar yoğun ilgi gösterdikleri Erdoğan ile bol bol fotoğraf çektirdi. Erdoğan'a sarılan bir çocuk gözyaşını tutamadı. Erdoğan vatandaşlarla sohbetin ardından Beylerbeyi Sarayı'na geçti.

15 TEMMUZ ŞEHİTLER MÜZESİ'NE ZİYARET

Erdoğan, Beylerbeyi Sarayı'ndan Kısıklı'daki konutuna giderken 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün çıkışında yapımı süren 15 Temmuz Şehitleri Müzesi'ne de uğradı. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada çok kısa süre kaldıktan sonra Kısıklı'daki konutuna gitti.

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