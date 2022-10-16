Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yaralı madencilere ziyaret 0:00 / 0:00

AA

İstanbul Üsküdar Kısıklı'daki konutundan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hastanedeki vatandaşlarla ayaküstü sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hastanede, Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında meydana gelen patlamada yaralanan ve ambulans uçakla İstanbul'a getirilen 6 madencinin tedavi gördüğü servisi ziyaret etti ve işçilerin sağlık durumuna ilişkin bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ile hastanenin koordinatör başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit de eşlik etti.

"UMUTSUZ DEĞİLİZ"

Erdoğan, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, "Umutsuz değiliz. Ameliyatları yapılmış olanların hepsi şu an daha iyi konumdalar. Şu anda yapılması gerekli olan tüm müdahaleleri doktorlarımız, ilgili birimleri devreye sokmak suretiyle yapıyorlar" ifadelerini kullandı.