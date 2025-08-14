Son dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO lideriyle görüştü

Habertürk
Habertürk
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Rutte ile Rutte'nin talebi üzerine telefonda görüştü. Görüşmede, Ukrayna-Rusya Savaşı'na ilişkin gelişmeler ele alındı

        Giriş: 14.08.2025 - 17:28 Güncelleme: 14.08.2025 - 17:40
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO lideriyle görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile Genel Sekreter’in talebi üzerine bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

        Görüşmede Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşa ilişkin son gelişmeler, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

        Erdoğan görüşmede, Türkiye’nin Ukrayna ile Rusya arasında kalıcı ateşkesin sağlanması amacıyla başlatılan İstanbul müzakerelerinde ilerleme sağlandığını belirterek bu sürecin insani konularda olumlu gelişmelere de imkan vermesini önemli bulduklarını ifade etti.

        Görüşmede NATO Genel Sekreteri Rutte, ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında yapılacak Alaska Zirvesi öncesi Ukrayna’daki son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        Erdoğan da Türkiye’nin Alaska’da yapılacak görüşmeyi yakından takip ettiğini belirtti.

