Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özel'e tazminat davası açtı | Son dakika haberleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özel'e tazminat davası açtı

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında, 5 Kasım'da Ümraniye'de düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanını hedef alan ifadeleri nedeniyle Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi'nde 500 bin TL'lik manevi tazminat davası açıldığını ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2025 - 16:22 Güncelleme: 06.11.2025 - 16:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özel'e tazminat davası açtı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        SON DAKİKA HABERLERİ için ayrıca HABERTURK.COM uygulamasını,

        App Store

        Google Play

        https://x.com/Haberturk hesabımızı takip edebilirsiniz.
        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Vahşet! Kocasını kızgın yağ ile yakıp öldürdü
        Vahşet! Kocasını kızgın yağ ile yakıp öldürdü
        Kandilli, 6.1'lik Sındırgı'yı kaç saniye önce bildi?
        Kandilli, 6.1'lik Sındırgı'yı kaç saniye önce bildi?
        Louvre soyguncularından biri fenomen çıktı
        Louvre soyguncularından biri fenomen çıktı
        500 bin konutun yapılacağı ilçeler belli oldu
        500 bin konutun yapılacağı ilçeler belli oldu
        FIFA Trump'a barış ödülü verecek mi?
        FIFA Trump'a barış ödülü verecek mi?
        Melissa Kasırgası'nda can kaybı arttı!
        Melissa Kasırgası'nda can kaybı arttı!
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        AVM'de büyük panik! Senegalli milli futbolcuya silah çekti!
        AVM'de büyük panik! Senegalli milli futbolcuya silah çekti!
        Hollanda, Galatasaray'ı konuşuyor: Acı bir akşam!
        Hollanda, Galatasaray'ı konuşuyor: Acı bir akşam!
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        Yılın en parlak Süper Ay’ı gökyüzünü aydınlattı
        Yılın en parlak Süper Ay’ı gökyüzünü aydınlattı
        Dünyanın en tehlikeli 10 yeri!
        Dünyanın en tehlikeli 10 yeri!
        Fenerbahçe, Çekya'da zafer peşinde!
        Fenerbahçe, Çekya'da zafer peşinde!
        Ölümcül güzelliğin bilimsel mucizesi
        Ölümcül güzelliğin bilimsel mucizesi
        "Daha büyük başarıları hayal ettiriyor!"
        "Daha büyük başarıları hayal ettiriyor!"
        Göçük faciasında yeni tehlike! Çalışmalar durduruldu!
        Göçük faciasında yeni tehlike! Çalışmalar durduruldu!
        7 ünlüye takipçisizlik kararı
        7 ünlüye takipçisizlik kararı
        "Verilmiş sadakam varmış"
        "Verilmiş sadakam varmış"
        Sibel'i yumrukla darp eden boksör bıçaklamıştı... Detaylar ortaya çıktı!
        Sibel'i yumrukla darp eden boksör bıçaklamıştı... Detaylar ortaya çıktı!