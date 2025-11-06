Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özel'e tazminat davası açtı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında, 5 Kasım'da Ümraniye'de düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanını hedef alan ifadeleri nedeniyle Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi'nde 500 bin TL'lik manevi tazminat davası açıldığını ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı
Giriş: 06.11.2025 - 16:22 Güncelleme: 06.11.2025 - 16:24
SON DAKİKA HABERLERİ için ayrıca HABERTURK.COM uygulamasını,https://x.com/Haberturk hesabımızı takip edebilirsiniz.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ