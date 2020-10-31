Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar 0:00 / 0:00

Gelen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem bölgesinde incelemelerde bulunmak üzere Van'dan İzmir'e geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yetkililerden deprem sonrası yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Erdoğan, deprem bölgesinde incelemelerde bulunmak üzere geldiği İzmir'de AFAD Koordanisyon Merkezine geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a burada yetkililer tarafından brifing verildi. Toplantıda TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile deprem bölgesinde bulunan bakanlar da yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir deprem bölgesinde açıklamalarda bulunuyor;

ilçemizde malum 14.51 itibarıyla merkez üssü Ege Denizi'nde bir deprem yaşadık. Şu an itibarıyla 37 vefatımız var. 885 yaralımız var. Bunlardan 667'si taburcu olmuş vaziyette. 218 vatandaşımızın şu anda tedavisi devam ediyor. 8 yoğun bakım var. Bunların içinde 3 tane ağır hastamız var. Şu ana kadar enkazdan kurtarılan vatandaşlarımızın sayısı 103. Bütün bu süreci başta TBMM Başkanımız olsun, Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Sağlık Bakanımız, Ulaştırma, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Kültür ve Turizm, Aile ve Sosyal Politikalar, Tarım Orman, Milli Eğitim Bakanımız, Çevre Şehircilik Bakanımız, İçişleri Bakanımızın sağlık durumları sıkıntı vesilesiyle yardımcısı süreci takip ediyor. Diyanet İşleri Başkanımız, Kızılayımız, AFAD'ımız hep birlikte burada kurumlar olarak bulundular. İzsmir Valimiz süreci sürekli benimle de irtibat halinde koordine etti. Belediye başkanımız aynı şekilde sürecin içerisindre yer aldı. Milletvekili arkadaşlarımdan İzmir Milletvekilimiz Binali Yıldırım bey süreci yakından takip etti. İzmir milletvekilleri arkadaşlarım, genel başkan yardımcısı arkadaşlarım enkazların olduğu bölgelerde görev aldılar. Bu işitakip ettiler.

Silahlı Kuvvetler olarak Genelkurmay Başkanımız işi yakından takip etti. Milli Savunma Bakanı yurtdışında olduğu için sürecin içerisinde yer alamadı. Genelkurmay Başkanlığı'na ait 7 adet kargo uçağı ful görev icra etti. AFAD Sakarya, Bursa ve Afyon'dan birer adet olmak üzere üç mobil koordinasyon aracı, TIR'ıyla burada görev ifa etti. Bölgeye 35 adet mobil baz istasyonu sevk edildi, 25 adedi kurulmuş durumda. Bütün bunların yanında 24 milyon şu ana kadar ödenek gönderdik. Bunun ihtiyacı göre valimizin koordinesinde yapılacak taleple bakanlarımızın yapacağı taleple sürekli olarak devamı sözkonusu. Burada yoğun bir şekilde rezerv alan temini çalışmalarını yürütüyoruz. Bu rezerv alan çalışmalarıyla birlikte de süratle enkaz kaldırma çalışmalarımız devam edecek. Bir taraftan da nerede rezerv alan var bu çalışmaları yapıp, buralara göre Çevre Şehircilik Bakanlığımız süratle adımları atacak. Elazığ ve Malatya deneyimini burada da inşallah değerlendireceğiz.

Rezerv alanlarla birlikte hemen enkazların kaldırılmasını ardından inşaat çalışmalarına başlayacaığız, süratle en kısa zamanda bu enkazda evleri yıkılan vatandaşlarımız için en kısa sürede bu evler yapılıp vatandaşlarımızın da buralara taşınmasını inşallah sağlamış olacağız. Bu süre içerisinde ola ki vatandaşlarımızın içerisinden değişik yerlerden kiralık ev bulanlara biz bizzat kira bedellerini ödemek kaydıyla oralara yerleşmelerini sağlayacağız. Eşyaları zarar görmüş olan vatandaşlarımızın en ev eşya temini ve bedellerini Çevre Şehircilik, Aile Sosyal Politikalar Bakanlığımız ödemek suretiyle en ufak sıkıntı yaşatmayacağız. Bunu Elazığ ve Malatya'da da yaptık. Elimizde konteynırlarımız var. Bunları uygun yerlere yerleştirmek suretiyle vatandaşlarımıza yaşam imkanını sağlamak suretiyle adımlar atabiliriz. Konuyla ilgili hazırlıklarımız var, tereddüdümüz sözkonusu değil. AFAD ve Kızılay her türlü yemek ve diğer ihtiyaçları karşılama imkanına sahip. Hamdolsun havalar şu anda güzel. Bu imkanı da gayet iyi bir şekilde değerlendirerek bu süreci işleteceğiz. Hafta içerisinde Milli Eğitim Bakanım açıklama yaptı, okulları bu hafta kapalı tutuyoruz. Bir hafta sonra durum ne olur derseniz, bunu yine Milli Eğitim Bakanlığımız değerlendirme yapmak suretiyle uzatmak istenirse uzatılabilir, yok eğitime devam edelim denirse devam ederiz.

Elimizde yurtlarımız var. Yurtlarımızda yoğun bir şekilde aileleri misafir edecek imkanlarımız var. Vatandaşlarımız biz öğrenci yurtlarında kalabiliriz demeleri halinde valilik koordinesinde, AFAD koordinesinde kendilerini misafir etme imkanımız var. Burada bol miktarda yurt kapasitemiz var.

3000 kadar çadırı şu anda Kızılay ve AFAD getirdi ve şu anda hazır vaziyette. Bir kısım vatandaşlarımız bu çadırlarda zaten kalıyorlar. Bu çadırlarla birlikte ciddi sıkıntıyı aşmış bulunuyoruz. Dünyadan değişik ülkelerden sağolsun bizleri sürekli arayan ülke liderleri var. Bu liderlerle görüşmelerimiz var. Bazı ülke liderleriyle bizzat telefon görüşmelerim oldu, bazılarından aldığımız telgraflar var. Bulgaristan Başbakanı Borisov'a, Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Pakistan Başbakanı İmran Han, KKTC Cumhurbaşkanı'na, 88 ülkeden geçmiş olsun mesajları geldi. Hepsine şahsım, heyetim milletim adına teşekkür ediyorum. Tekrar vefat eden vatandaşlarıma Allah'tan rahmet diliyorum, yaralı kardeşlerime, vatandaşlarıma Rabbimden şifalar diliyorum. Rabbim bizleri bu tür musibetlerden muhafaza etsin diyorum. Tüm vatandaşlarıma heyetim adına, saygılar, sevgiler sunuyorum. Sağolun.