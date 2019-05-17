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Son dakika... Cumhurbaşkanlığı'ndan Kılıçdaroğlu ve Akşener'e davet

Son dakika... CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda Samsun'da düzenlenecek resmi törenlere katılacağını bildirdi. İYİ Parti lideri Meral Akşener'in de Cumhurbaşkanlığı tarafından 19 Mayıs 100. yıl törenine davet edildiği öğrenildi

CHP

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda Samsun'da düzenlenecek resmi törenlere katılacağını bildirdi.

Özkan; yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanlığınca, 19 Mayıs 2019'da Samsun'da yapılacak 100. yıl kutlama törenine Kılıçdaroğlu'nun da davet edildiğini kaydetti.

Kılıçdaroğlu'nun daveti kabul ettiğini belirten Özkan, resmi törenlerde yer alacaklarını ifade etti.

AKŞENER DE DAVET EDİLDİ

İYİ Parti lideri Meral Akşener'in de Cumhurbaşkanlığı tarafından 19 Mayıs 100. yıl törenine davet edildiği öğrenildi.

KARAMOLLAOĞLU KATILMAYACAK

Cumhurbaşkanlığı tarafından davet edilen bir diğer isim Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu oldu. Karamollaoğlu'nun törenlere katılmayacağı öğrenildi. 

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YORUMLAR

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  • yildirim17 11 saat önce Elbette edilecek birisi ana muhalefet lideri diğeri mecliste grubu olan partinin genel başkanı neden şaşırdınız
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  • Targo@1907.Oley 13 saat önce İlginç bir gelişme olmuş, nedir ardında yatan sebep?
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