Olağanüstü D-8 Dışişleri Bakanlar Konseyi Toplantısı'nda konuşan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Hiçbir şüphemiz yok ki Gazze'deki bu katliamı gerçekleştirenler bir gün hesap verecekler. Ve Filistin'in barışçıl geleceği yanında duranlar kazanacaklar. Biz bunu gerçekleştirmek için çok çalışma gerçekleştiriyoruz ve çok çalışıyoruz" dedi.

D-8 Dışişleri Bakanları Konseyi, Filistin’e desteklerini açıklamak üzere olağanüstü olarak Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın ev sahipliğinde İstanbul’da toplandı. Dolmabahçe Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisinde düzenlenen toplantıya, üye ülkelerin Bakan, Bakan yardımcısı ve genel sekreterleri düzeyinde katılım oldu. Konseye başkanlık yapan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, barış, diyalog, iş birliği, adalet, eşitlik ve demokrasi için kurulan konseyin Filistin’e desteğini en güçlü şekilde duyurulduğunu vurgulayarak, konsey dışında ki ülkelere Filistin’i tanımaları ve bu durum karşısında destek olmaları konusunda seslendi.

“HAMAS, KALICI BARIŞI YAPICI BİR ŞEKİLDE DESTEKLİYOR"

Bakan Fidan, "Filistin hali hazırda her tür siyasi, ekonomik ve yasal desteği tam devlet olarak hak ediyor. Bu çerçevede bizim çalışmalarımız sürdürülebilir kesintisiz ve engelsiz bir biçimde insani yardımın Gazze'ye verilmesi ve acil ve kalıcı bir ateşkes için olacaktır. İsrail her zaman bu ateşkes çabalarını manipüle eden ve reddeden taraf oldu. Hamas, özellikle bu anlamda kalıcı bir barışı yapıcı bir şekilde destekliyor. Bu tabii ki bir savaş ya da barış çağrısı değil. Adil ve kalıcı bir çözüm sadece ve sadece daimi ateşkes kurulursa olacaktır. Bu ancak diplomasi ve uzlaşıyla olur. Bu çerçevede bağımsız ve egemen bir Filistin devletinin kurulmasından başka bir seçenek yoktur. Bunun için aslında daha önce denenmiş yöntemlerin dışına çıkmalı ve farklı yaklaşımları desteklemeliyiz. Türkiye olarak bu çabaların her zaman yanında olacağız. Geçerli ve uygulanabilir seçenekleri değerlendireceğiz. Filistinli kardeşlerimizin her zaman yanında bulunacağız ve bu yeniden inşa sürecinde de onların yanında olacağız. Filistin'in birliğini destekleyeceğiz" diyerek sözlerini sonlandırdı.