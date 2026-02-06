Denizli'de kamyonda tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu
Denizli'de bir kişi, kamyon içerisinde tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu. Olay yerine sevk edilen ekiplerce hayatını kaybettiği belirlenen 42 yaşındaki Tuncay Kaplan'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı
TÜFEKLE VURULMUŞ HALDE BULUNDU
İHA'nın haberine göre olay, Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; öğle saatlerinde kamyonda Tuncay Kaplan (42) tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu.
VATANDAŞLAR POLİSE BİLDİRİLDİ
Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
YAKINLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
Tuncay Kaplan'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Denizli Bölge Başkanlığı morguna kaldırıldı. Acı haberi alıp olay yerine gelen yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.