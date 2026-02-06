Habertürk
        Son dakika: Denizli'de kamyonda tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu | Son dakika haberleri

        Denizli'de kamyonda tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu

        Denizli'de bir kişi, kamyon içerisinde tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu. Olay yerine sevk edilen ekiplerce hayatını kaybettiği belirlenen 42 yaşındaki Tuncay Kaplan'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.02.2026 - 17:15 Güncelleme: 06.02.2026 - 17:15
        Kamyonda vurulmuş halde ölü bulundu
        Denizli'de bir kişi kamyonda tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu.

        TÜFEKLE VURULMUŞ HALDE BULUNDU

        İHA'nın haberine göre olay, Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; öğle saatlerinde kamyonda Tuncay Kaplan (42) tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu.

        VATANDAŞLAR POLİSE BİLDİRİLDİ

        Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        YAKINLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

        Tuncay Kaplan'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Denizli Bölge Başkanlığı morguna kaldırıldı. Acı haberi alıp olay yerine gelen yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.

        #Denizli
        #Son dakika haberler
