Son dakika deprem mi oldu, en son nerede deprem oldu? 10 Mayıs 2022 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler

Deprem bölgesi olan Türkiye'de yaşanan son son depremler merak konusu oldu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı AFAD ve Kandilli Rasathanesi meydana gelen son dakika depremleri anlık olarak paylaşıyor. Peki, en son nerede deprem oldu, kaç büyüklüğünde? İşte 10 Mayıs 2022 Salı günü AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler haritası ve listesi...

10 MAYIS 2022 AFAD SON DEPREMLER

10 MAYIS 2022 KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2022.05.10 08:08:19 37.1007 30.5793 7.9 -.- 1.9 -.- BIYIKLI-DOSEMEALTI (ANTALYA) İlksel

2022.05.10 07:57:11 38.5818 39.4988 14.0 -.- 2.6 -.- KORUCU-(ELAZIG) İlksel

2022.05.10 06:45:25 34.7100 27.1765 18.3 -.- 2.7 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel

2022.05.10 05:01:05 36.7890 36.1052 17.6 -.- 1.0 -.- YESILKOY-DORTYOL (HATAY) İlksel

2022.05.10 04:51:18 36.9347 27.6140 9.8 -.- 1.7 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2022.05.10 04:23:40 40.7305 32.9172 5.0 -.- 1.9 -.- YAKUPLAR-CERKES (CANKIRI) İlksel

2022.05.10 02:58:24 40.6098 28.8563 17.5 -.- 1.6 -.- ESENKOY-CINARCIK (YALOVA) İlksel

2022.05.10 01:22:32 39.7948 41.8667 10.4 -.- 2.0 -.- SARITAS-KOPRUKOY (ERZURUM) İlksel

2022.05.10 01:08:35 35.1105 25.3175 11.9 -.- 2.6 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2022.05.10 01:05:45 35.1150 25.3003 5.4 -.- 2.3 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2022.05.10 01:01:49 37.1938 32.9498 9.0 -.- 2.5 -.- KAZIMKARABEKIR (KARAMAN) İlksel

2022.05.10 00:04:35 38.2577 38.6182 7.2 -.- 2.3 -.- PELITLI-(MALATYA) İlksel