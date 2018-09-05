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Son dakika... Çavuşoğlu: Saldırıların amacı İdlib'i ele geçirmek

Son dakika... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Maas ile ortak basın toplantısı gerçekleştirdi. Çavuşoğlu, İdlib'e yönelik saldırılara ilişkin, "Bunların amacı İdlib’i ele geçirmek. Ciddi risk taşıyor. Her bakımdan felaket olur." ifadelerini kullandı. Çavuşoğlu, ayrıca Tahran'da gerçekleşecek 3'lü zirve öncesi saldırıların doğru olmadığını söyledi

05.09.2018 - 20:36 | Güncelleme:

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile Ankara Palas'ta ortak basın toplantısı düzenledi.

İdlib'deki son durumuna ilişkin bir soru üzerine Çavuşoğlu, saldırı olasılığının ortaya çıktığı ilk günden bu yana Türkiye'nin yoğun çaba gösterdiğini belirtti. Son dönemde de Suriye'deki rejimin ateşkesi ihlal etmesini engellemek ve İdlib'e saldırıları durdurmak için yoğun çaba sarf edildiğini aktaran Çavuşoğlu, Astana'da 4 gerginliği azaltıcı bölge belirlediklerini ancak bunlardan son kalanın İdlib olduğunu vurguladı.

Çavuşoğlu, "Rejimin İdlib'e saldırmak isteği ve burayı ele geçirmek isteği açık. Ama rejimin garantörleri var, Rusya ve İran. Rusya ve İran'la temaslarımızı sürdürüyoruz." dedi.

"KİMSE KİMSEYİ KANDIRMASIN"

Savunma bakanlıkları, istihbarat birimleri ve dışişleri bakanlıkları düzeyinde İran ve Rusya ile görüşmeler yapıldığına değinen Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Burada hiç kimse kimseyi kandırmasın. Buradaki radikal grupların buradan çıkması gerektiği ya da ayrıştırılması konusunda hemfikiriz. Ama bu saldırıların amacı İdlib'i ele geçirmektir. Bu ciddi bir risk taşıyor. Her bakımdan bir felaket olur. Güvenlik bakımından da insani bakımından da. Bu radikal gruplar, terörist gruplar Türkiye tarafından buraya getirilmedi. Bu gruplara karşıysak o zaman Halep'ten, Doğu Guta'dan, Humus'tan hatta güneyden bu terörist grupları niye İdlib'e getirdik? Ya da koridor açarak onların silahlarıyla beraber niye buraya gelmesine izin verdik? Başından beri plan belliydi: 'Bu gruplar buraya gidecek, sonra bu grupların burada bulunmasını bahane ederek, burayı ele geçirmek için saldıracak'."

Üçlü formatta gösterilen çabaları, varılacak bir mutabakatı engellemek için bazı grupların ve ülkelerin de provokasyon içinde bulunduğunu anlatan Bakan Çavuşoğlu, Almanya ve Türkiye'nin Suriye ve diğer konularda pozisyonlarının örtüştüğünü belirtti.

Almanya'nın bu süreçte gösterdiği samimi tavrın takdire şayan olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, İdlib ile ilgili özellikle ihlalin önlenmesi konusundaki çabaların devam edeceğini vurguladı.

Güvenlik ve insani bakımdan herkesin net tavır sergilemesi gerektiğini bildiren Çavuşoğlu, Türkiye'nin özellikle müttefiklerinden bu konuda somut adımlar atılması konusunda destek beklediğini açıkladı.

Saldırıdan sonra da ilgili ülkelerle görüşmelerde bulunduklarını aktaran Bakan Çavuşoğlu, "Saldırıdan sonra da ilgili kurumlarımız arasında temaslar oldu ve bu saldırıların yanlış olduğunu biz net bir şekilde Rusya'ya ilettik." diye konuştu.

 

"TÜRKİYE'Yİ DESTEKLİYORUZ"

Almanya Dışişleri Bakanı Maas, "Bu sıfatla ilk defa geliyorum. Türkiye Almanya için sadece bir komşu ülke değil. Bizim kültürümüzü zenginleştiriyor bu insanlar. Çok yakın ekonomik ilişkilerimiz var. Binlerce insanımıza iş sağlayan iş yerleri var. Yeniden iyi bir konuma getirilmesi ve bu nedenle de bakanlar olarak diyalog mekanizmasını oluşturmak istiyoruz. Çok sayıda uluslarası standartları kabul eden bir ülke. Türkiye Avrupa'ya doğru kendini bu konuda ilerletme yönünde. Suriye'deki durumu da ele aldık. Türkiye büyük bir endişe ile sınırındaki bu gelişmeleri izliyor. İnsani felaketin ortaya çıkabileceği bir bölge. Tahran'daki zirve ile ilgili Türkiye'yi destekliyoruz.'' ifadelerini kullandı.

Maas, "Çatışmaların olabileceğini görüyoruz. Türk ortağımız ile de görüşmelerimizi devam ettireceğiz. İnsani boyutta nasıl yardım oluşturabiliriz bunu da ele aldık." dedi.

 

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