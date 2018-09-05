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İdlib gerilimi! Yeni göç dalgası yolda mı?

Suriye'de Esad rejimi ve müttefiklerinin İdlib'e yönelik olası operasyonu kentte yaşayan yaklaşık 3.5 milyon sivil için ciddi riskleri de beraberinde getiriyor. Uluslararası toplum kentten yeni bir göç dalgasının başlamasından endişe ederken, Birleşmiş Milletler'e göre İdlib'den göç etmek zorunda kalanların sayısı 800 bine ulaşabilir

05.09.2018 - 14:19 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Suriye'de Esad rejimi ile müttefikleri Rusya ve İran, muhaliflerin elinde kalan son büyük kent olan İdlib'e yönelik olası bir operasyon için hazırlıklarını sürdürürken, dünya yeni bir göç dalgasının yaratacağı sonuçlar konusunda endişeli.

Bu endişeleri paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan dönüşü uçakta yaptığı açıklamada, "İdlib’de çok acımasız bir süreç işletiliyor. Orada 3.5 milyon insan var. Bir felaket yaşanırsa, bu insanların ilk kaçabileceği yer yine Türkiye" ifadeleriyle yeni göç dalgasına dikkat çekti.

Birçok bölgesel ve uluslararası aktör için askeri ve siyasi açıdan stratejik öneme sahip olan İdlib'de, yaklaşık 1 milyonu çocuk 3 milyondan fazla sivilin yaşadığı tahmin ediliyor. Bu sivillerin yarısına yakın bir bölümü ise, daha önce rejimin ele geçirdiği Hama, Humus ve Dera gibi bölgelerden İdlib'e göç etmiş durumda.

Rejim ve müttefiklerinin olası operasyonu sonrasında sivillerin kaçabileceği tek yerin Türkiye olması öngörülüyor. İdlib'in Türkiye ile 130 kilometre sınırı bulunuyor. Birleşmiş Milletler'in tahminine göre, İdlib'de yaşanacak olası bir göç dalgasının boyutu 800 bin kişiye kadar ulaşabilir. Türkiye'de ise hali hazırda 3.6 milyonu Suriyeli 3.9 milyon göçmen bulunuyor. Suriyeli göçmenleri, 169 bin ile Afganistan'dan gelen göçmenler izliyor.

Dün Rus uçaklarının İdlib'de bazı bölgelere düzenlediği hava saldırılarının ardından konuşan Türk Kızılayı Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık da bölgede yaşanabilecek insani felakete dikkat çekmiş ve taraflara itidal çağrısında bulunmuştu.

Kınık yaşanacak göç krizinin sadece Türkiye'yi etkilemeyeceğini belirtmiş ve, "Birleşmiş Milletlerle hazırlık planlarımız son aşamasına geldi. Dolayısıyla Birleşmiş Milletler kanalıyla Türkiye içerisinden bu bölgeye insani yardım ulaştırılmasında bir en azından oran arttırılması ve yaygınlık açısından da miktar arttırılması noktasında yeni bir ümit belirdi ama dünyaya sesleniyoruz burada oluşabilecek bir büyük kriz, bu krizin sadece Türkiye'ye etkileyeceğini düşünmemek gerekir. Avrupa'nın yüzleşmiş olduğu göç krizi, mültecilik krizine benzer bir kriz kapıda. Dolayısıyla bütün dünyayı çatışan tarafların karşı karşıya tehdit savuran tarafların sukunete davet edilmesi için kimin elinde ne güç varsa itidala davet etmesini biz de buradan sesleniyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Türkiye, İdlib'de sorunun silahsız çözülmesi için diplomatik çabalarını sürdürürken, Astana sürecinde belirlenen çatışmasızlık bölgesinin devam ettirilmesi yönünde bir politika izliyor. Rejim ve Rusya, İdlib'e yönelik operasyon konusunda kararlı gibi gözükse de 7 Eylül'de Tahran'da yapılacak Erdoğan, Putin, Ruhani zirvesinin tarihi bir önemde olacağı belirtiliyor.

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