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        Haberler Dünya Dışişleri Bakanlığı'ndan Suriye açıklaması | Dış Haberler

        Dışişleri Bakanlığı'ndan Suriye açıklaması: Suriyelilerin barış için yaşama hakkını alan her türlü eylemin karşısındayız

        Son dakika... Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli Lazkiye'deki yaşanan olaylara ilişkin yaptığı açıklamada, "Suriyelilerin barış ve refah içinde yaşama hakkını hedef alan her türlü eylemin karşısındayız" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.03.2025 - 13:48 Güncelleme: 07.03.2025 - 13:54
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        Dışişleri Bakanlığı'ndan Suriye açıklaması
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        Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Lazkiye ve çevresinde yaşananlara ilişkin yaptığı açıklamada, "Suriyelilerin barış ve refah içinde yaşama hakkını hedef alan her türlü eylemin karşısındayız" ifadelerini kullandı.

        Bakanlık Sözcüsü Keçeli, sosyal medya hesabından Suriye'de Lazkiye ve çevresinde yaşanan son gelişmelere değindi ve şu ifadeleri kullandı:

        "Suriye'de güvenlik ve istikrarın tesisi amacıyla yoğun bir gayret ortaya konulmaktadır. Böylesi kritik bir dönemde, Lazkiye ve çevresinde yaşanan gerilim ve güvenlik güçlerinin hedef alınmış olması, Suriye’yi geleceğe birlik ve beraberlik içinde taşıma yolundaki çabalara zarar verebilecek niteliktedir.

        Bu tür kışkırtmaların, Suriye’nin ve bölgemizin huzuruna karşı bir tehdit haline gelmesine izin verilmemelidir.

        Suriyelilerin barış ve refah içinde yaşama hakkını hedef alan her türlü eylemin karşısındayız. Türkiye, Suriye halkının ve yönetiminin yanında olmaya devam edecektir."

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        ÇATIŞMALAR SÜRÜYOR

        Suriye ordusu, Lazkiye'nin Ceble ilçesindeki sıcak noktalara top ve tank sevk ederken ilçede devrik rejim güçleriyle çatışmalar devam ediyor.

        Roket yüklü dronlarla devrik rejim güçlerini hedef alan ordu, ilçede ablukada kalan unsurlarına destek olmak için yıpratma atışları yapıyor. Ordu birlikleri ablukayı kırmak için sıcak noktaya hareket etmeye başladı.

        ⁠Devrik rejim güçlerinin dün Lazkiye'nin Ceble ilçesinde düzenlediği saldırıda en az 11 güvenlik görevlisi hayatını kaybetmişti.

        Şam, İdlib, Humus, Hama, Lazkiye, Dera, Kuneytra ve Halep'te meydanlarda toplanan binlerce kişi güvenlik güçlerine yapılan saldırıyı protesto etmişti.

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