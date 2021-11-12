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Haberler Gündem Ankara SON DAKİKA: Diyanet o uygulamayı kaldırdı! Normal saf düzeni... - Haberler
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Son dakika haberler... Cami ve mescitlerde farz namazları normal saf düzenine göre kılınabilecek

Son dakika... Diyanet İşleri Başkanlığından müftülüklere yazı gönderildi. Talimatta temizlik ve maske kurallarına uyulmak kaydıyla cami ve mescitlerde cemaatle kılınan farz namazların normal saf düzenine göre eda edilebileceği bildirildi

SON DAKİKA: Diyanet o uygulamayı kaldırdı! Normal saf düzeni... - Haberler
Diyanet'ten flaş talimat! O uygulama kaldırıldı
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AA

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, imzasıyla cami ve mescitlerdeki saf düzenine ilişkin gönderilen yazıda, Kovid-19 salgını kapsamında vatandaşların sağlığını korumak amacıyla 13 Mart 2020 tarihinden itibaren cami ve mescitlerde gerekli tedbirlerin alındığı hatırlatıldı.

18 YAŞ VE ÜSTÜNÜN BÜYÜK ORANDA AŞILANDIĞI VURGULANDI

AA'da yer alan habere göre, din görevlileri ve vatandaşlar tarafından konuya gereken hassasiyetin gösterilmesi nedeniyle salgın kaynaklı herhangi bir problemin yaşanmadığı vurgulanan yazıda kış şartları sebebiyle açık alanlarda namaz kılma imkanı kalmadığı, ülke genelinde 18 yaş ve üstü nüfusun büyük oranda aşılandığı vurgulandı.

"TEMİZLİK VE MASKE KURALLARINA UYULMAK KAYDIYLA"

Toplumun salgın tedbirlerine riayet konusunda alışkanlık kazanmasının göz önünde bulundurularak yeni düzenlemenin yapılmasının gerekli görüldüğüne işaret edilen yazıda, "Temizlik ve maske kurallarına uyulmak kaydıyla cami ve mescitlerde cemaatle kılınan farz namazları normal saf düzenine göre eda edilebilecek." ifadeleri yer aldı.

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