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Doğu Karadeniz kıyılarında yarın kuvvetli yağış bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Doğu Karadeniz için kritik bir uyarı geldi. Buna göre bölgede yarın şiddetli yağış beklendiği ve başta heyelan tehlikesi olmak üzere su baskınlarına karşı dikkatli olunması gerektiği kaydedildi

Son dakika: Doğu Karadeniz için kritik sağanak uyarısı!
Doğu Karadeniz için kritik sağanak uyarısı!
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AA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz kıyılarında yarın kuvvetli yağış beklendiğini bildirdi.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde iki gündür etkili olan sağanak ve gök gürültülü yağışlara ilave olarak, yarın da bölgede yerel kuvvetli yağışların devam edeceği öngörülüyor.

Başta heyelan tehlikesi olmak üzere sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

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Fotoğraf: İHA

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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