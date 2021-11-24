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Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA: Doktora saldırıda 1 yıl 6 ay hapis istemi - Haberler
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Acil serviste doktora saldıran şüphelinin 1 yıl 6 aya kadar hapsi istendi

Pendik Devlet Hastanesi'nde Doktor Esma Demir'e (26) saldırdığı gerekçesiyle dün tutuklanan şüpheli Müge İ. (26) hakkında "Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı kasten basit yaralama" suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. İddianame kabul edilirse şüpheli Müge İ. önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

SON DAKİKA: Doktora saldırıda 1 yıl 6 ay hapis istemi - Haberler
Doktora saldırıda 1 yıl 6 ay hapis istemi
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DHA

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede müşteki Esma Demir'in Pendik Devlet Hastanesi'nde pratisyen hekim olarak görev yaptığı, şüpheli Müge İ.'nin de 17 Kasım 2021 gece 04.30 sıralarında adli rapor almak için polis eşliğinde hastaneye getirildiği anlatıldı.

40 SANİYE BOYUNCA EYLEMİNE DEVAM ETTİ

DHA'nın haberine göre, şüpheli Müge İ.'nin müşahede odasında kolundan damar yolu açıldığı kaydedildi. Alkollü olduğu da belirtilen şüphelinin kolundaki damar yolunu çıkartarak görevli olan müşteki Doktor Esma Demir'e arkadan saldırdığı ifade edildi. Şüphelinin müştekinin saçlarını eline doladığı, görüntü izleme tutanağına göre yaklaşık 40 saniye boyunca şüphelinin çevredekilerin müdahalesine rağmen eylemini devam ettirdiği anlatıldı.

İstanbul Anadolu Adli Tıp Şube Müdürlüğü'nden gelen rapora göre müştekinin kafasında 3 santimetre çapında saç açılması ve ekimoz şeklindeki yaralanmasının basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek ölçüde hafif nitelikte olduğunun bildirildiği hatırlatıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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