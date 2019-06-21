Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Son dakika: Donanma Komutanlığı davasında karar

Son dakika... FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davada, eski Deniz Hava Üs Komutanı Tuğamiral Tezcan Kızılelma, "Anayasal düzeni zorla değiştirmeye teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı

son dakika

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davada, eski Deniz Hava Üs Komutanı Tuğamiral Tezcan Kızılelma, "Anayasal düzeni zorla değiştirmeye teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin davada dosyaları ayrılan 6'sı tutuklu, 13'ü firari 35 sanığın yargılandığı davanın karar duruşması başladı.

Sabah saatlerinde Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesince duruşmanın yapılacağı 250 kişi kapasiteli Kocaeli Kapalı Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'ndeki salonun çevresinde yoğun güvenlik önlemi alındı.

Bölgede polis, jandarma ve sivil ekipler hazır bulundu. Sanık yakınları ve duruşmayı izlemeye gelen vatandaşlar, kimlik kontrolünün ardından X-ray cihazından geçirilerek duruşma salonuna alındı.

Duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklarla avukatlar ve sanık yakınları katıldı.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Vicdansızlık! Yeni doğan bebeği poşetle çöpe attılar
GÜNDEMÇöpte bebek cesedi bulundu
Aile boyu dehşette yeni gelişme! Saçından sürükleyerek götürmüşlerdi
GÜNDEMAile boyu dehşette yeni gelişme! Saçından ...
Son dakika: Hulusi Akar'dan Genelkurmay Çatı Davası açıklaması
GÜNDEMAkar'dan Genelkurmay Çatı Davası açıklaması
SON DAKİKA HABERİ: Siirt'te 6 terörist etkisiz hale getirildi
GÜNDEMSiirt'te 6 terörist etkisiz hale getirildi
Meteoroloji son dakika! İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? 21 - 25 Haziran İstanbul hava durumu!
GÜNDEM21 Haziran İstanbul'da hava nasıl olacak?
İzmir Cuma namazı saat kaçta? 21 Haziran Diyanet İzmir Cuma namaz vakti
GÜNDEM21 Haziran İzmir Cuma namazı saat kaçta?
Polis fuhuş çetesinin şifresini çözdü: 'Yabancı arabalar geldi'
GÜNDEMPolis şifreyi çözüp çeteyi çökertti!
Laf atma kavgasında birbirlerini bıçakladılar!
GÜNDEMBirbirlerini bıçakladılar!
Üniversitede katliam yaptı, mahkemede alay etti
GÜNDEMÜniversitede katliam yaptı, mahkemede alay etti
SON DAKİKA HABERİ! Zonguldak'ta 1 kişi sele kapıldı iddiası! Ekipler harekete geçti
GÜNDEMZonguldak'ta 1 kişi sele kapıldı iddiası!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X