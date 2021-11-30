DSÖ'den kritik Omicron açıklaması 0:00 / 0:00

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Örgütten yapılan yazılı açıklamada, Omicron varyantına ilişkin uluslararası camiaya tavsiyeler yapıldı.

Varyanta ilişkin son gelişmelerin DSÖ Sekreterliğince yakinen takip edildiği belirtilerek varyantın ilk ortaya çıktığı Güney Afrika Cumhuriyeti ve Bostvana'nın, Uluslararası Sağlık Tüzüğü uyarınca Omicron vakalarını hızlıca tespit edip raporlayarak başarılı mücadele sergilediği vurgulandı.

Omicron varyantını "endişe verici" olarak tanımladıklarını kaydedilerek ülkelerin takip ve dizilim hizmetlerini geliştirmesiyle vaka sayısının artmasının beklendiği uyarısı yapıldı.

Açıklamada, yeni varyant sebebiyle ilgili ülkelere yönelik seyahat kısıtlaması uygulayan ülkelere, "Seyahat kısıtlamaları uygulayan ülkeler, bu tedbirleri delillere dayalı ve risk esaslı bir yaklaşımla almalıdır." tavsiyesi yapıldı.

"TAM SEYAHAT YASAKLARI ÇÖZÜM DEĞİL"

Bazı ülkelerin, varyantın çıktığı ülkelerden uçuşları tamamen durdurması kararına ilişkin "Tam seyahat yasakları, varyantın uluslararası yayılımını önlememekle beraber insanların günlük hayatı ve geçimi için külfet olacak, aynı zamanda salgına karşı küresel mücadeleyi olumsuz etkileyecektir." uyarısında bulunuldu.

Salgın devam ettiği sürece insani yardım, kargo nakli, ana ürün tedariki ve insani yardım gibi hayati önem taşıyan uluslararası seyahatlerin devam etmesi gerektiği bildirildi.

Omicron varyantının yayılmasını önlemek için bütün ülkelere, "takip ve dizilim sistemlerini geliştirme", "virüse dair tamamlanmış genom dizilimlerini kolay ulaşılabilir veri tabanlarına sunma", "varyantlara dair vaka ve salgın kümelerini DSÖ'ye bildirme" tavsiyeleri yapıldı.

Uluslararası seyahat yapacak kişilerin ise Kovid-19 semptomlarına karşı uyanık ve tedbirli olmaları gerektiği bilgisi paylaşıldı.

DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, bugünkü açıklamasında, Omicron varyantının görüldüğü ülkelere yönelik seyahat kısıtlaması uygulamalarına tepki göstermişti.

Güney Afrika ve Bostvana'nın seyahat yasağı uygulamalarıyla cezalandırıldığını savunan Ghebreyesus, "Henüz tamamen anlamadığımız bir varyanta karşı vatandaşlarını korumak isteyen ülkeleri çok iyi anlıyorum fakat bazı üye ülkelerin delillere dayanmayan ve sadece adaletsizliği daha kötü hale getirecek genelleyici ve toptan tedbirlere başvurmasını aynı şekilde endişeyle karşılıyorum." açıklamasını yapmıştı.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde 25 Kasım'da DSÖ tarafından "Omicron" olarak isimlendirilen B.1.1.529 varyantının tespit edildiği bildirilmişti.