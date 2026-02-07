Habertürk
        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: Durdurulan minibüste 20 düzensiz göçmen yakalandı: 2 tutuklama

        Durdurulan minibüste 20 düzensiz göçmen yakalandı: 2 tutuklama

        Sakarya'nın Hendek ilçesinde polis ekiplerince durdurulan minibüsün kasasında 20 düzensiz göçmen yakalandı. Gözaltına alınan 2 kişi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.02.2026 - 16:42 Güncelleme: 07.02.2026 - 16:42
        20 düzensiz göçmen yakalandı: 2 tutuklama
        Sakarya’nın Hendek ilçesinde polis ekiplerince durdurulan minibüsün kasasında 20 düzensiz göçmen yakalandı. Gözaltına alınan 2 kişi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        MİNİBÜSÜN KASASINDA 20 DÜZENSİZ GÖÇMEN

        Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince göçmen kaçakçılığı ile mücadele çerçevesinde yapılan çalışmalarda Hendek ilçesinde durdurulan minibüsün kasasında 19 Afganistan uyruklu ve 1 Pakistan uyruklu şahıs yakalanarak deport edildi. Hususa ilişkin gözaltına alınan M.E.K.(25) ve B.K.(25) isimli şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi, kullanılan araca 23 bin 216 lira idari para ve trafikten men cezası uygulandı.

        #sakarya
        #Son dakika haberler
