        Ege Denizi'nde 4,8 büyüklüğünde deprem

        Ege Denizi'nde 4,8 büyüklüğünde deprem

        AFAD, Ege Denizi açıklarında saat 00.04'te 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.11.2025 - 00:20 Güncelleme: 18.11.2025 - 00:51
        Ege Denizi'nde 4,8 büyüklüğünde deprem
        Ege Denizi açıklarında saat 00.04'te, 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedilen sarsıntı sonucu Türkiye kıyılarında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

        *Haberde AA'nın arşiv görseli kullanılmıştır.

