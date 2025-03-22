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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Medya A.Ş. Halkla İlişkiler Müdürü Elif Güven gözaltında | Son dakika haberleri

        Elif Güven gözaltında

        İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik 2 farklı soruşturma kapsamında firari durumda olan Medya A.Ş. Halkla İlişkiler Müdürü Elif Güven, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yurda giriş yapmak üzereyken gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında gözaltı sayısı 91 oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.03.2025 - 16:19 Güncelleme: 22.03.2025 - 16:43
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        Elif Güven gözaltında
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        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında, İBB şirketlerinden Medya AŞ Halkla İlişkiler Müdürü Elif Güven gözaltına alındı.

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İBB Başkanı İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından başlatılan soruşturma sürüyor.

        Soruşturma kapsamında yapılan çalışmalarda, firari durumda olan şüpheli Güven, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yurda giriş yapmak üzereyken gözaltına alındı.

        Şüpheli, işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Yerleşkesi'ne götürüldü.

        Böylece yolsuzluk ve terör soruşturmalarındaki gözaltı sayısı 91'e yükseldi.

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