Esenyurt'ta iş yeri ve çok sayıda araç alev alev yandı! İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bir iş yeri ile sokakta park halinde bulunan çok sayıda araç alevlere teslim oldu. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi

Demirören Haber Ajansı Giriş: 11.06.2024 - 03:20 Güncelleme: 11.06.2024 - 03:30 facebook

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