Esenyurt'ta iş yeri ve çok sayıda araç alev alev yandı!
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bir iş yeri ile sokakta park halinde bulunan çok sayıda araç alevlere teslim oldu. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi
Giriş: 11.06.2024 - 03:20 Güncelleme: 11.06.2024 - 03:30
Esemyurt'ta Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi 2258. Sokak'ta bulunan bir iş yeri ile park halindeki araçlarda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
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