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        Haberler Gündem İstanbul Son dakika: Esenyurt'ta iş yeri ve çok sayıda araç alev alev yandı! | Son dakika haberleri

        Esenyurt'ta iş yeri ve çok sayıda araç alev alev yandı!

        İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bir iş yeri ile sokakta park halinde bulunan çok sayıda araç alevlere teslim oldu. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.06.2024 - 03:20 Güncelleme: 11.06.2024 - 03:30
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        Esenyurt'ta iş yeri ve çok sayıda araç alev alev yandı!
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        Esemyurt'ta Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi 2258. Sokak'ta bulunan bir iş yeri ile park halindeki araçlarda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

        Ayrıntılar geliyor...

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