Eski eşiyle sevgilisini çağırdı! Kurşun yağdırdı! 0:00 / 0:00

İHA

İstanbul'da geçtiğimiz çarşamba günü saat 01.15 sıralarında Sarıyer Maden Mahallesi’nde, edinilen bilgiye göre bir süre önce Taner A. (37) ve Seher A. (30) boşandı. Seher A., bir süre sonra temizlik görevlisi Yaşar Ç. (42) ile ilişki yaşamaya başladı.

TARTIŞTILAR KONUŞMAK İÇİN ÇAĞIRDI

İHA'da yer alan habere göre bunu öğrenen Taner A., telefonda tartıştığı eski eşi, sevgilisi ve arkadaşları kuaför Bedir C.’yi (40) semtteki bir caddeye çağırdı. Tartışmanın ardından taraflar buluşmak için randevulaşarak telefonu kapattı.

SİLAHLA İKİSİNİ DE YARALADI

Görüşmenin ardından Seher A., sevgilisi Yaşar Ç. ve arkadaşları Bedir C. ile caddeye gelerek aracını park edip eski kocasını beklemeye başladı. Cadde üzerinde buluşan Seher A. ve Taner A. arasında tartışma yaşadı. Tartışma sırasında Taner A. belindeki tabancayı çıkartarak eski eşi Seher A. ve sevgilisi Yaşar Ç.’yi tabanca ile yaraladı.

SİLAHLA BAŞINA VURUP ARACINI ALDI

Yaralanan Yaşar Ç., can havliyle kaçmak isterken, Taner A. peşinden koşarak acımasızca yaralıya tekme atarak yakın mesafeden de bir el ateş etti. Eski eşini ve sevgilisini tabanca ile vuran saldırgan, daha sonra araca yönelerek araç içerisinde bekleyen Bedir C.’yi ise tabancanın kabzasıyla darp edip araçtan indirdi. Eski koca Taner A., Bedir C.’nin içinde beklediği aracı gasp ederek olay yerinden kaçtı.

YARALILAR TEDAVİ ALTINA ALINDI

Olay yerinden uzaklaşan Taner A., yakalanacağını düşünerek gasp ettiği aracı Maden Mahallesi’ndeki bir cadde üzerinde kapılarını açık şekilde terk etti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Seyrantepe’deki Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırarak tedavi altına aldı.

POLİS SALDIRGAN KOCAYI ARIYOR

Bedir C.’nin ise tedavi olmak için kendi imkanlarıyla Çayırbaşı Hamidiye Etfal Hastanesi'ne gittiği öğrenildi. Olay yerinde incelemelerde bulunan polis ekipleri de saldırgan eski koca Taner A.’yı yakalamak için çalışma başlattı.

OLAY ANI KAMERAYA DA YANSIDI

Polis ekiplerinin Taner A.’yı yakalama çalışmasını sürerken, yaşanan olay anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, saldırganın eski eşini vurduktan sonra ve sevgilisini tabanca ile yaraladığı sonrasında kaçtığı görülüyor.