Eskişehir'de 7 katlı binanın çatısından düşen işçi hayatını kaybetti
Eskişehir'de 7 katlı apartmanın çatısından düşerek ağır yaralanan işçi, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı
Giriş: 07.02.2026 - 15:06 Güncelleme: 07.02.2026 - 15:06
TÜM MÜDAHELELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ
Olay, Şarhöyük Mahallesi Gazi Yakup Satar Caddesi'nde meydana geldi. Bir baz istasyonu işletmesinde çalışan B.Ö. (50), bakım için çıktığı 7 katlı binanın çatısından düştü. Ağır yaralanan işçi, kaldırıldığı Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
