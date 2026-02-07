Habertürk
Habertürk
        Son dakika: Eskişehir'de 7 katlı binanın çatısından düşen işçi hayatını kaybetti

        Eskişehir'de 7 katlı binanın çatısından düşen işçi hayatını kaybetti

        Eskişehir'de 7 katlı apartmanın çatısından düşerek ağır yaralanan işçi, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.02.2026 - 15:06 Güncelleme: 07.02.2026 - 15:06
        Eskişehir'de 7 katlı apartmanın çatısından düşerek ağır yaralanan işçi, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        TÜM MÜDAHELELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ

        Olay, Şarhöyük Mahallesi Gazi Yakup Satar Caddesi'nde meydana geldi. Bir baz istasyonu işletmesinde çalışan B.Ö. (50), bakım için çıktığı 7 katlı binanın çatısından düştü. Ağır yaralanan işçi, kaldırıldığı Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

        #Eskişehir
        #Son dakika haberler
