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Son dakika haberi... Facebook Türkiye'ye temsilci atayacak

Facebook, Türkiye'ye temsilci atama kararı aldı. Facebook'tan yapılan açıklamada, "Yasadan etkilenen diğer bazı şirketler gibi, yeni düzenlemeler doğrultusunda Türkiye'de temsilci olarak bir tüzel kişilik atama sürecini başlatmaya karar verdik." ifadeleri kullanıldı. 1 Ekim 2020’de yasalaşan sosyal medya düzenlemesine göre sosyal medya şirketleri 19 Ocak’a kadar Türkiye’de temsilci atamazsa, reklam yasaklarıyla karşı karşıya kalacak. Bugüne kadar YouTube, TikTok, LinkedIn, Dailymotion ve VK temsilci atama kararı almıştı. Temsilci konusunda adım atmayan tek büyük kuruluş ise Twitter

SON DAKİKA! Facebook'tan Türkiye kararı! - Haberler
HABERTURK.COM

Facebook, Türkiye'ye temsilci atama kararı aldı. Facebook'tan yapılan açıklamada, "Yasadan etkilenen diğer bazı şirketler gibi, yeni düzenlemeler doğrultusunda Türkiye'de temsilci olarak bir tüzel kişilik atama sürecini başlatmaya karar verdik." ifadeleri kullanıldı. Facebook'tan yapılan açıklamanın tamamı şöyle:

- Facebook olarak ifade özgürlüğünün temel bir insan hakkı olduğuna inanıyoruz ve bu değerleri korumak ve savunmak için küresel çapta çaba gösteriyoruz. Nitekim Türkiye'deki insanların yarısından fazlası arkadaşlarıyla ve aileleriyle iletişimde kalmak, fikirlerini ifade etmek ve işletmelerini büyütmek için Facebook'a güveniyor.

- Türkiye’de kısa süre önce yeniden düzenlenen ve sosyal medya platformları için yeni yükümlülükler getiren 5651 sayılı Kanun hakkındaki gelişmeleri ilk günden bu yana yakından takip ediyoruz. Yasadan etkilenen diğer bazı şirketler gibi, yeni düzenlemeler doğrultusunda Türkiye'de temsilci olarak bir tüzel kişilik atama sürecini başlatmaya karar verdik. Bu kararı alırken, platformumuzun kullanıcıların ifade özgürlüğü haklarını kullanabilecekleri bir yer olmasının bizim için taşıdığı önemin tekrar altını çizmek isteriz.

- Aldığımız karar, Facebook Topluluk Standartları’nı ya da devlet kurumları tarafından yapılan içerik kaldırma taleplerinin incelenme süreçlerini değiştirmiyor. Dolayısıyla, bu ilkelere uygun olmayacak bir şekilde hareket etmemiz için ısrar edilmesi halinde temsilcimizi geri çekeceğimizi belirtmek isteriz. Devletten gelecek talepleri, bu ilkelerimizin yanı sıra Küresel Ağ Girişimi (Global Network Initiative) üyeliğimizin getirdiği sorumluluklarımız doğrultusunda ve Birleşmiş Milletler’in İş Dünyası ve İnsan Hakları Rehber İlkeleri’ne uygun şekilde incelemeye ve değerlendirmeye devam edeceğiz. Ayrıca kısıtladığımız içeriklerin detaylarını mevcut şeffaflık süreçlerimize uygun bir şekilde paylaşmayı sürdüreceğiz.

- Türkiye’de yaşayan insanların ifade özgürlüğünün ve diğer insan haklarının korunmasına dair bağlılığımızın değişmeyeceğini kamuoyunun bilgisine sunarız.

1 Ekim 2020’de yasalaşan sosyal medya düzenlemesine göre sosyal medya şirketleri 19 Ocak’a kadar Türkiye’de temsilci atamazsa, reklam yasaklarıyla karşı karşıya kalacak. Bugüne kadar YouTube, TikTok, LinkedIn, Dailymotion ve VK temsilci atama kararı almıştı. Temsilci konusunda adım atmayan tek büyük kuruluş ise Twitter.

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