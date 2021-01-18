Türkiye’de temsilci atamayan sosyal medya şirketleri için reklam yasağı uygulanmasına yarın (19 Ocak) başlanacak. Temsilci atamayan sosyal ağlara birinci yaptırım olarak 10 milyon TL, ikinci yaptırım olarak ise 30 milyon TL idari para cezası kesilmişti.

Ocak 2021 itibariyle ise hala Türkiye’de temsilci atamasını yapmayan sosyal ağlara yönelik yaptırımlarda 3. yaptırım aşaması olarak reklam yasağı uygulanmasına geçilecek.

Habertürk’ten Necdet Çalışkan’ın haberine göre şu ana kadar Rus sosyal ağ VKontakte (VK),Çinli TikTok, ABD’li YouTube, Fransız Daily Motion ve son olarak geçen haftasonu da ABD’li Microsoft’un sosyal ağı LinkedIn Türkiye’de temsilci atamak için resmi süreçleri başlattıklarını duyurmuştu.

Ancak Twitter ile bünyesinde Instagram’ı da bulunduran Facebook’tan konuyla ilgili olarak henüz bir adım atılmamıştı. Dolayısıyla yarın özellikle Facebook ve Twitter için Türkiye’de reklam yasağının devreye girmesi bekleniyor.

REKLAM VERENE DE CEZA KESİLECEK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan da geçen hafta (16 Ocak’ta) yaptığı açıklamada, “Sosyal ağ sağlayıcılara çağrımız reklam yasağı ya da bant daraltma cezası gelmeden temsilcilerini ülkemizde görevlendirmeleri. Unutmadan; reklam yasağının uygulamasını BDDK, TCMB, VDK ve ilgili tüm kamu kurumları hassasiyetle denetleyecek. Reklam veren şirketlere ayrıca ceza kesilecek” uyarısı yapmıştı.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu da aynı gün yine Sayan gibi Twitter hesabından şunu hatırlatmıştı:

“Reklam yasağı kararından itibaren 3 ay içinde yükümlülükler yerine getirilmezse, internet trafiği bant genişliği yüzde 50 daraltılacak. Yükümlülüğe uymamakta ısrar eden sosyal ağ sağlayıcının ise internet trafiği bant genişliği yüzde 90 daraltılabilecek.”

RESMİ GAZETE BEKLENİYOR…

Peki bu reklam yasağı nasıl devreye alınacak?

Öncelikle 2 Ekim 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Sosyal Ağ Sağlayıcıları Hakkında Usul ve Esaslar’a göre reklam yasağının devreye girebilmesi için BTK Başkanı’nın bu kararı verip, kararın Resmi Gazete’de yayımlanması gerekiyor.

Henüz bu konuda Resmi Gazete’de bir karar yayımlanmadı. Ancak kısa süre içinde ilgili kararın Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe alınması bekleniyor.

PANDEMİ İLE 2 MİLYARA DAYANDI

Reklamcılar Derneği, Reklamverenler Derneği, İnteraktif Reklamcılık Derneği (IAB),Açıkhava Reklamcıları Vakfı,Ulusal Radyo Yayıncıları Derneği ve Mobil Mecralar Araştırma Pazarlama ve Reklamcılık Derneği adına danışmanlık şirketi Deloitte tarafından hazırlanan raporlara göre Türkiye’de dijital medya yatırımlarının yaklaşık yüzde 21’ini sosyal medya üzerinden yapılan reklam harcamaları oluşturuyor.

2019 yılının tamamında Türkiye’de 603 milyon TL’lik sosyal medya yatırımı gerçekleşirken, 2020’nin ilk 6 ayında ise koronavirüs pandemisinin hızlandırdığı dijitalleşmenin etkisiyle bu rakam 744 milyon TL’ye ulaştı. Diğer bir ifadeyle 2019’un tamamında yapılan sosyal medya reklam harcamalarından yüzde 23 daha fazlası 2020’nin sadece ilk 6 ayında yapıldı. Henüz 2020 yılı tamamına ilişkin rapor açıklanmamakla birlikte, geçen yıl en Türkiye’de 1.5-2 milyar TL arasında bir rakamın sosyal medya reklamlarına harcandığı tahmin ediliyor.