        Haberler Gündem Son dakika: Fatih Erbakan: Asgari ücret en az 45 bin lira olmalı

        Fatih Erbakan: Asgari ücret en az 45 bin lira olmalı

        Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, asgari ücretin en az 45 bin lira olması gerektiğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2025 - 14:24 Güncelleme: 13.12.2025 - 14:24
        "Asgari ücret en az 45 bin lira olmalı"
        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, asgari ücretin en az 45 bin lira olması gerektiğini söyledi.

        Erbakan, Milli Gençlik Derneği'nde düzenlenen İl Başkanları Toplantısı öncesinde yaptığı açıklamada, Yeniden Refah Partisinin 3. Olağan Büyük Kongresi'nin yoğun bir katılımla Ankara Arena Spor Salonu'nda gerçekleştiğini anımsattı.

        Türkiye'nin en önemli gündem maddesinden birinin ekonomi olduğunu ifade eden Erbakan, Birleşik Kamu-İş Konfederasyonunun verilerine göre açlık sınırının kasım ayında 30 bin liraya, yoksulluk sınırının ise 93 bin liraya ulaştığını, asgari ücretin ise açlık sınırının altında kaldığını dile getirdi.

        Erbakan, şöyle konuştu:

        "Asgari ücretle ilgili olarak hep söylediğimiz, enflasyon farkının ilave edilmesi lazım. Yüzde 30'luk, yüzde 40'lık, o da TÜİK enflasyonuna göre bir enflasyon artışı. Büyümeden payın asgari ücretliye aktarılması lazım. Yıllardan beri Türkiye'nin büyümesi, ekonominin büyümesinden olan pay asgari ücretliye yansıtılmadı ve bütün bunlar ilave edildikten sonra 2 asgari ücretin yoksulluk sınırı seviyesine getirilmesi son derece önemli. Bu nedenle asgari ücretin en az 45 bin lira olması gerektiğini ifade ediyoruz."

        Erbakan, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin soru üzerine ise, "Sürecin başından itibaren silah bırakmanın PYD ve YPG'yi de kapsaması gerektiğini sadece PKK'nın silah bırakmasıyla bu sürecin tamama ermeyeceğini ifade ettik. Yeniden Refah Partisi olarak önerimiz, yapılacak yasal düzenlemelerin referanduma götürülmesidir. Referandumda milletimiz PKK'nın yöneticilerine veya suça karışmamış PKK'lıların affedilmesine onay veriyorsa o zaman affedilsin, onay vermiyorsa affedilmesin." diye konuştu.

        Erbakan'ın açıklamaları sonrası bazı yöneticilere başarı belgeleri ve plaket verildi.

