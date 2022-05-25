Fatih'teki çatışmada yeni görüntüler! Kurşunlardan böyle kaçtılar 0:00 / 0:00

DHA

İlçede iki grup arasında pazartesi günü saat 10.00 sıralarında silahlı kavga çıktı. Kavgaya müdahale etmek isteyen bir polisin de aralarında olduğu 5 kişi yaralandı. Çatışmayla ilgili 27 kişi de gözaltına alındı.

DHA'nın haberine göre, çatışma anına ait yeni güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde çatışmanın ortasında kalanların hızla ara sokağa kaçtığı görülüyor.

Bu sırada köşede durarak defalarca ateş eden bir kişi karşı tarafın silahından gelen kurşunla vurularak yere yığılıyor. Yaralının yardımına yine çevredekiler koşuyor.