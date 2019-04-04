"Fener Ol" projesi resmen başladı

UEFA ile yapılan Finansal Fair Play anlaşması sonrasında ciddi sıkıntılar yaşayan ve gelecek sezon Avrupa kupalarına katılmama riski ile karşı karşıya olan Fenerbahçe’nin maddi kaynak yaratmak için hazırladığı “Fener Ol” projesi start aldı.

FBTV'de kulübün kuruluş yılına ithafen saat 19.07’de başlatılan "1 yılda 1 milyar lira" kampanyasının tanıtımına Başkan Ali Koç ve yöneticilerin yanı sıra Sarı-Lacivertli renklere gönül vermiş pek çok ünlü isim katılıyor.

FENERBAHÇE BAŞKANI ALİ KOÇ'UN AÇIKLAMALARI:

"Değerli Fenerbahçeliler! Uzun bir gece olacak. Hep beraber olacağız. Anlatacağımız çok şey var. Biz ki bu ülke ve arma uğruna gerektiğinde canlar veren, her zaman çubuklunun yanında olan milyonlarca taraftarıyla Fenerbahçe büyüklüğünü haykıran, haksızlığa karşı yılmayan büyük Fenerbahçe ailesiyiz.

En zor günlerimizde kenetlenme, mücadele ne demek gösteren, geri dönüşlerin simgesi olan Fenerbahçe olarak, bugün 4 Nisan'da omuz omuza yeni bir mücadeleye daha başlıyoruz. 4 Nisan bizim için çok önemli bir tarih. Hain saldırı hedefe ulaşsaydı belki de dünya futbol tarihinin en kötü gecesi olacaktı. Fakat hala o faili meçhuller bulunamadı. Bundan sonra her 4 Nisan'da bugün yaptığımız eyleme devam edeceğiz. Umarız başka kulüpler de bu günü unutturmamak adına benzer eylemlerde bulunurlar.

Bundan 1462 gün önce, 4 Nisan 2015 tarihinde 40 can taşıyan Fenerbahçe otobüsü kurşunlandı. Fenerbahçe'nin varlığına kastettiler. Bundan sonra her 4 Nisan'da bugün yaptığımız gibi eylemlere devam edeceğiz. Bugün geleceğimiz için yazacağımız tarihin ilk günü. Bugün itibariyle "Fener Ol" kampanyamızı başlatıyoruz.

Fenerbahçe bir spor kulübü olmaktan öteye, bir kültür ve duruştur. Fenerbahçe olarak bu tarz bir kampanyayı ilk kez yapıyoruz. Diğer kulüplerde daha önce yapılmış olan bu kampanyada farkımızı sonuçlarıyla göstereceğimizi düşünüyorum. Bugün geleceğimiz için yazacağımız tarihin ilk günü.

1932 yılının 5 Haziran gecesinde Kuşdili'nde çıkan yangında Fenerbahçe'nin her şeyi yok oldu. 21 Haziran 1932 günü, Cumhuriyet Gazetesi'nin baş sayfasında 'Gazi hazretleri Fenerbahçe'ye 500 lira teberruh ettiler' haberi yazıldı. Bununla birlikte 1290 lira bağış toplanıyor.

Başkanlık için yola çıktığım ilk günden beri Türk futbolunda mali açıdan bir çöküş olduğunda ve mevcut şartlarda devam edemeyeceğimiz dile getirdim. Bu konuda bana destek çıkan tek isim Saffet Sancaklı'ydı. Fenerbahçe özelinde bakarsak, adaylık süresince yaptığım her konuşmada bu finansal dar boğazın çözülemez noktada olduğunu hep belirttim. Mali sıkıntılar açısından hiç kimsenin tek başına bunun altından kalkamayacağını belittim.

Göreve geldikten sonra da karşılaştığımız tablo karşısında; kısa, orta ve uzun planlarımızın neler olduğunu detaylıca anlatacağım. Geldiğimiz bu noktada kulübümüzün için bulunduğu maddi sıkıntıların bazı kişilerin anlayamadığına şahit oldum.

Göreve geldikten sonra da karşılaştığımız tablo karşısında; kısa, orta ve uzun planlarımızın neler olduğunu detaylıca anlatacağım. Geldiğimiz bu noktada kulübümüzün için bulunduğu maddi sıkıntıların bazı kişilerin anlayamadığına şahit oldum.

Uzun vadede sportif başarı için sağlam bir plan geliştirdik ve geldiğimizden beri bunu uyguluyoruz. Kısa vadede mali olarak bizi kısa süre için rahatlatacak önlemler aldık.

Şampiyonlar Ligi'ne katılımın mali açıdan çok önemli olduğunu belirttim. Önümüzdeki senelerde en az 1-2 kez gitmemiz gerekiyor. Ayrıca genç oyuncularla profesyonel mukavele imzaladık.

Bu genç oyuncularımıza yatırım yaparken; doğuştan Fenerbahçeli olmaları, mevkilerinde yetenekli olmaları ve ders notlarının iyi olması gibi unsurlara dikkat ettik.

Göreve geldiğimizden bu yana 140 milyon dolara yakın kaynak yaratarak kısa vadedeki ödemelerimizi yaparak kulübü biraz olsun rahatlattık. Bu 10 ayda sağlanan kaynağa ilaveten, taraftarımızın yardımı sayesinde de maddi kaynak sağladık.

Kısa vadedeki yaratılan finansal kaynaklarla borç durumumuzu 15 milyon euro azaltabildik. Yarattığımız 140 milyon euro kaynağın tek bir kuruşu bile transfere harcanmadı.

Camiaya sesleniş konuşmalarında da belirttiğim gibi kampanyamız olmadan önümüzü göremiyoruz. Nakit akış ihtiyacımız için bu kampanya büyük bir zorunluluk haline gelmiştir.

Finansal Fair Play kapsamında yapılan anlaşma bu sene son buluyor.Bu 3 sene içinde yapabileceğimiz maksimum zarar 30 milyon euro'ydu. Şu an bu rakam 90 milyon euro seviyelerinde. 60 milyon euro'luk farkı kapatamadığımız takdirde önümüzdeki sezon Avrupa'dan men yiyeceğiz.

Sevgili Fenerbahçeliler, hep birlikte omuz omuza bir mücadeleye başlamak bir zorunluluk haline gelmiştir. Bu başladığımız mücadelede 7'den 70'e elimizi taşın altına koymamız gerekiyor. Şimdi sıra büyük camiamızda."

4 NİSAN 2015'TEN 4 NİSAN 2019'A...



YENİDEN DOĞUŞ KARARTMANIN AÇILMASIYLA BAŞLADI!

Fenerbahçe Kulübü, 2015'te Trabzon-Rize yolunda takım otobüsüne yapılan saldırının yıl dönümünde tepkisini 'karartma' yöntemiyle gösterdi! Gün boyunca Kulübün internet sitesine, televizyon ile radyo kanallarına, sosyal medya hesaplarına ulaşım sağlanamadı. Sarı-lacivertli kulüp, aynı zamanda bugün 19.07'de mali bağımsızlığını sağlamak için "1 yılda 1 milyar lira" sloganıyla 'Fener Ol' kampanyasına start verecek. Kulüp sabah saatlerinde 'saldırı başarılı olsaydı böyle olacaktı' mesajı verip, akşam saatlerinde 'yeniden doğuş'u simgeleyen kampanyayı başlattı.

FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA: AYDINLIK GELECEĞE GİDEN HAREKET

Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Fenerbahçe tarihinin en karanlık günlerinden birinde, aydınlık geleceğimize giden hareketi başlatıyoruz. Sen varsan Fenerbahçe yenilmez, unutma! Desteğinle yarınlarımıza umut, geleceğimize #FENEROL" denildi.

— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) April 4, 2019

— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) April 4, 2019

4 DESTEK YÖNETİMİ

Fenerbahçe Kulübü, saat 19.07'de başlayan "Fener Ol" projesine katılmak için taraftarların kullanacağı 4 yöntemi açıkladı.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, taraftarlar kredi kartı, EFT/Havale, SMS ve PTT şubelerinden kampanyaya destek verebilecek. Kampanyanın detaylarına taraftarlar, "www.fenerbahce.org/fenerol" internet adresinden ulaşabilecek.

EFT/Havale işlemleri Denizbank, Yapı Kredi Bankası, Türkiye İş Bankası, Garanti Bankası, Akbank'tan Türk lirası, dolar ve avro olarak yapılabilecek. SMS'le kampanyaya katılacak taraftarlar ise "FENEROL" yazıp 1907'ye mesaj atmaları durumunda kulübe her bir mesaj için 20 lira katkıda bulunacak.

İLK HEDEF 65 MİLYON EURO!

"Fener Ol" projesi her ne kadar 1 milyar TL’lik uzun vadeli bir proje olsa da ilk hedef kısa vadede UEFA anlaşmasına

uyabilmek, bunun için de 350 ila 500 milyon TL arası kaynak yaratmak. UEFA'nın da onayıyla gerçekleştirilecek organizasyonda amaç, eksi 65 milyon euro'luk bakiyeyi kapatmak.



UEFA, 31 MAYIS'A KADAR OLAN KISMI DİKKATE ALACAK

UEFA, Fenerbahçe'nin bilançolarında 31 Mayıs'a kadar olan kısmı dikkate alacak. Fenerbahçe, bu tarihe kadar topladığı bedeli gelir olarak kaydedebilecek. Şu anda bilançoda eksi 92 milyon Euro'da bulunan sarı-lacivertlilerin, UEFA'ya vadettiği hedefi tutturabilmesi için (eksi 30 milyon Euro) en az 65 milyon Euro toplaması gerekiyor. Yönetimin beklentisi, 31 Mayıs'a kadar 500 milyon TL (yaklaşık 80 milyon Euro) barajının aşması.

ALİ KOÇ NE DEMİŞTİ?

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, daha önce yaptığı açıklamada, 31 Mayıs tarihine kadar Finansal Fair Play (FFP) nedeniyle gelir elde etmek için kampanya başlatacaklarını belirterek, "Kitlesel kaynak yaratma projemizi başlatıyoruz. 31 Mayıs'a kadar 60-65 milyon euro gelir yaratamadığımız takdirde FFP konusunda Avrupa'ya gitme sıkıntısıyla karşı karşıyayız. Bu ne demek? Avrupa Kupası'na, Şampiyonlar Ligi'ne katılamamak söz konusu" demişti.

'FENER OL'DA MERAK EDİLENLER

1 MİLYAR TL VE 1 YIL İÇİN İZİN ALINDI

• Projeye ilk aşamada 37 ilde binlerce gönüllü sahada destek verecek.

• En düşük bağış bedeli 1 TL olarak belirlendi.

• Kampanya için 1 milyar TL ve 1 yıl süre için izin alındı. Hem gerçek kişiler hem de kurumlar kampanyaya "bağış", "sponsorluk" ve "reklam" şeklinde katılabilecek.

• Kampanya için 1 yıl süre alındı. 31 Mayıs'a kadar 500 milyon TL, bir yıl içinde de 1 milyar TL toplanması hedefleniyor.

• Elden para toplanmayacak. Kimse telefonla aranmayacak...

İŞTE KİTLESEL KAYNAK OLUŞTURMA PROJESİ

Verilen bilgiye göre, FBSK bir önceki dönemden 3 milyar TL’yi aşan bir borç yükü devraldı. Bu borç yükünün büyük bölümünü finansal borçlar (bankalar ve factoring şirketleri) oluşturuyor.

KURDAKİ 1 TL ARTIŞ 300 MİLYON TL

Bu finansal borçların yaklaşık yüzde 80’i yabancı para cinsinden borçlar. Bu borçlar sonucu FBSK yaklaşık 300 milyon dolar civarında açık döviz pozisyonu taşıyor. Bu açık pozisyon ile birlikte kur artışlarındaki 1 TL artışın maliyeti mali tablolarımıza 300 milyon TL ilave yükümlülük olarak yansıyor.

2018 yazında yaşanan mali piyasalardaki çalkantılar sonucu, kur artışları yüzde 35‘lere, TL faizler ise yüzde 20 seviyelerinden yüzde 35’lere geldi. Her iki artışın (kur + faiz) mali durum üzerindeki etkileri son derece olumsuz oldu.

Fenerbahçe’nin döviz cinsinden yabancı para borçları sadece bankalardan almış olduğu döviz kredileri değil aynı zamanda futbol, basketbol, voleybol ve diğer tüm branşlarda Fenerbahçe’yi temsil eden tüm yabancı sporculara olan yükümlülükler için de geçerli. UEFA ile 2016’da yaptığı üç yıllık anlaşma gereği Fenerbahçe Futbol AŞ'nin mayıs ayında üç yıllık gelir/gider tablosu en fazla eksi 30 milyon euro vermek zorunda.

Stadyumun 10 yıllığına 90 milyon dolara satılan isim hakkı ilk senesinden peşin olarak harcanmış. Yayın geliri, Passolig geliri gibi birçok gelir kalemi temlik altına alındı. Önceki dönem ve yıllık giderlerin yanı sıra 100 milyon euro da uzun vadeli sporcu sözleşmeleri ile taahhüt edilmiş durumda.

140 MİLYON DOLAR KAYNAK

Ali Koç yönetimi kulübe 140 milyon dolar yeni kaynak temin etti. Yeni yönetim Futbol AŞ’deki sermaye artışına, FBSK Derneği’nin katkısı olarak 50 milyon dolar, borçların yeniden yapılandırılması için 50 milyon dolar, yeni reklam ve sponsorluk anlaşmalarıyla 25 milyon dolar ve diğer faaliyetlerden de 15 milyon dolar olmak üzere toplam 140 milyon dolar yeni kaynak sağladı.

Fenerbahçe taraftarı 9 aylık süreçte 200 binin üzerinde forma satın aldı. Fenerbahçe tarihinin bir sezonda en fazla forma satılan ikinci sezonu. Fenerbahçe taraftarı ayrıca 2018-2019 sezonunda satın aldığı kombinelerle nerdeyse stadın tamamını kapattı. Fenerbahçe Spor Kulübü’nün hayata geçireceği kitlesel kaynak oluşturma projesi dünyada da bir ilk olma özelliğini taşıyor.

PROJENİN AMACI FENERBAHÇE'NİN GELECEĞİNİ YENİDEN İNŞA ETMEK

Projenin amacı Fenerbahçe’nin geleceğini yeniden inşa etmek. Bu proje mali açıdan bağımsız bir Fenerbahçe yaratmanın ilk adımı. İlk hedef, UEFA’nın Finansal Fair Play kriterleri konusunda kulübe nefes aldırmak. Diğer adımlar ise Şampiyonlar Ligi’nde mücadele etmek, Fenerbahçe’nin kendi öz kaynağından yetiştireceği ve keşfedeceği oyuncuları parlatıp değer yaratarak Fenerbahçe’nin geleceğini inşa etmek. Projede yer alan her taraftarın desteği aynı derecede önemli, bir lira ya da bir milyon lira fark etmiyor. Önemli olan taraftarın aktif katılımı ve katılımcı sayısının artması. Projenin başlamasıyla birlikte ilk aşamada 37 ilde binlerce gönüllü sahada destek verecek.