Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü Zeljko Obradovic de "Fener Ol" kampanyasına destek verdi. Ülker Arena'daki antrenman sonrası konuşan Sırp antrenör, "6 yıldır bu kulüpte çok güzel şeyler yaşadım. Kulübümüz için tarihi bir dönemdeyiz. Birlikte bir şeyler yapmanın zamanı geldi. O yüzden destek olabilecek herkesten #FenerOl kampanyasına destek bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Takım kaptanı Melih Mahmutoğlu ise "Önemli bir gün. 4 Nisan unutulacak bir gün değil. Fenerbahçe büyüklüğünü her zaman her yerde gösteriyor. Büyük bir sivil toplum örgütüyüz" dedi.