Fenerbahçe'nin bugün başlattığı Fener Ol kampanyasına futbol takımından da destek geldi. Teknik direktör Ersun Yanal, kaptanlar Volkan Demirel, Mehmet Topal ile Hasan Kaldırım, FB TV'de açıklamalarda bulundular. İşte o sözler:
YANAL: "FENERBAHÇE EN BÜYÜK SİVİL TOPLUM ÖRGÜTÜ"
"Fenerbahçe'nin büyüklüğü başka bir büyüklük. Fenerbahçe, Türkiye'nin en büyük sivil toplum örgütüdür. Fenerbahçe, Türkiye'de edindiği misyonla, Kurtuluş Savaşı'nda, 3 Temmuz'da ve son olayla tarih yazmıştır. Büyük bir kitlenin, hakim olduğu büyük bir güç. Bu, güç Türk sporunun lokomotifi olmuş durumunda. Türkiye'de gerçekleşen sporun üzerindeki o kaotik ortamın nereye geldiğini hep beraber gördük. Arkasından bir 15 Temmuz yaşadık. Bu hainlerin, Fenerbahçe için de bir altyapısının olduğunu o dönemlerde çok net biçimde gördük. Buranın sahibi kimse değil, burası Fenerbahçelilerin sahip olduğu bir yerdir. Bugün bu değerin desteğe ihtiyacı var."
VOLKAN: "APTAL DEĞİLİZ!"
"Umarım tüm taraftarlarımız bugünden itibaren bu projeye elinden gelen katkıyı göstererek; geleceğimize, bizleri idol olarak gören herkese ışık olacaktır. Hem 3 Temmuz'u, hem de 4 Nisan'ı unutmayacağız. Gelecek yıllarda da hep dile getireceğiz. Çünkü neyin ne olduğunu biz olayı yaşayanlar olarak arkadaşlarımız ile birlikte biliyoruz. Biz neyin ne olduğunu çok iyi biliyoruz, aptal değiliz."
MEHMET TOPAL: "HAYATIMIZI KAYBEDECEKTİK"
"Kurşunlanma olaylarından sonra şampiyonluğumuzu kaybettiğimizi konuşuyorduk arkadaşlarımızla. Şampiyonluğun dışında hayatımızı da kaybedecektik. Feda olsun bin kere ama böyle haince bir saldırıdan dolayı olması bizim ailemizi derinden üzecekti. Tüm Fenerbahçe sevdalılarının bu kampanyaya destek olmalarını bekliyoruz. Artık herkesin taşın altına elini koyması gerekiyor. Biz de takım olarak elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız. Bu zorlu finansal dönemden de en sağlıklı şekilde çıkacağımızı biliyoruz."
HASAN ALİ: "BİZİ YOK ETMEYE ÇALIŞTILAR"
"Bizi yok etmeye çalıştılar o akşam. Rakip takımlarımızdan birinin yöneticisi 'Şike başka, hayat başka' diye bir tweet atmıştı. Bu anlayışı da ayıplıyorum. Bir insan nasıl böyle düşünebilir, bilmiyorum."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.