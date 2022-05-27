Fulya'da korkunç olay! 2 kişiyi öldürdü, intihar etti 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

İstanbul’da bu sabah polise gelen ihbar dehşet görüntüleri ortaya çıkardı. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, İhbar üzerinde Fulya Mahallesi Mehmetçik sokak üzerinde bulunan daireye gelen polis ekipleri biri kadın 3 kişinin cesediyle karşılaştı. Yapılan ilk incelemede 3 kişi silahla öldürülmüştü.

ÖNCE ÖLDÜRDÜ SONRA İNTİHAR ETTİ

Polis önce öldürülen kişilerin kimliklerini tespit etti. Öldürülenler Beril V. (27), Ö.A. (29) ve Y.S.B(34) adlı kişilerdi. Yapılan çalışmalara göre olayı Y.S.B gerçekleştirdi. İddialara göre Y.S.B., Beril V. ile Ö.V.’yi öldürdü. Ardından kafasına sıkarak intihar etti. Yapılan incelemede Y.S.B.’nin daha önce Beril V.’ye karşı uzaklaştırma kararı olduğu ortaya çıktı. Bu sürenin Aralık 2021 yılında dolduğu belirlendi. Olayın neden işlendiği yönde çalışmalara devam ediliyor.

SİLAH SESİ DUYULDU

Nurettin Akkaya isimli emlakçı ise, "Duyduğum kadarıyla saat 07.30 - 08.00 aralarında kadın bağırmış polis polis diye. Ondan sonra silah sesi duyulmuş. Adam herhalde önce hanımına sonra kendisine sıkmış. Oturanları tanımıyorum. 30 senedir burada oturuyorum ama hiç böyle bir olayla karşılaşmadım. Üçüncü kişiyi bilmiyorum. Onları hiç tanımıyor. Ağızdan duydum yani" dedi.