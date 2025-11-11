İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili paylaşımıyla gündeme gelen ve daha sonra bunu silen Furkan Bölükbaşı tutuklandı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, X sosyal medya platformunda paylaşım yapan Furkan Bölükbaşı'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik paylaşımları nedeniyle soruşturma başlattı.

Bölükbaşı hakkında TCK 310'uncu maddesi "Cumhurbaşkanına Suikast ve Fiili Saldırı Suçu" suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

Furkan Bölükbaşı, başka bir kullanıcının paylaşımını alıntılamış, daha sonra bunu silmişti.

Bölükbaşı'nın X hesabı engellendi.

TUTUKLANDI

Furkan Bölükbaşı, "Cumhurbaşkanına Suikast ve Fiili Saldırı Suçu" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi