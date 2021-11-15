Borsa rekora doymuyor

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Borsa İstanbul, 15 Kasım haftasının ilk işlem gününde rekor üzerine rekor kırıyor.

Cuma günü 1638.5 puanlık rekor seviyeden kapanan ve yeni haftaya yüzde 2 yükselişle başlayan BIST100 endeksi, Garanti BBVA hisselerinin 'geri alım' bildirimi sonrasında tavan açılmasıyla tırmanışına devam etti. Bankacılık hisseleri yüzde 9.4 primle BIST100 endeksini yukarı taşımaya devam ederek 1709.88 puanla tarihi rekoruna ulaştı.

Son bir yıldaki en yüksek çıkışını yaşayan BIST Bankacılık endeksi, 140 puanın üzerinde artarak 1611 puana geldi. Borsa İstanbul içerisinde yüzde 5.5'a yakın pay sahibi olan ve işlem hacmi en yüksek hisselerden biri olan Garanti BBVA hisseleri de 10.55'den 11.63'e kadar geldi.

BBVA, bugünkü açıklamasında Garanti BBVA'da kendisine ait olmayan yüzde 50.15'lik payın tamamını almak üzere gönüllü pay alım teklifi yapmaya karar verdiğini ve bu noktada şirketin tamamen kendi kaynaklarıyla 2.25 milyar euro tutarında ödeme yapacağını belirtmişti. BBVA'nın kalan Garanti hisseleri için teklif hisse başı 12.20 TL oldu.

Borsa İstanbul'da işlem gören endeksler geçen haftanın son işlem gününü primli tamamlamıştı. Bankacılık hisse endeksinin yüzde 0.62, sınai endeksinin yüzde 71 değer kazandığı günde BIST 100 endeksindeki değer kazancı yüzde 1.80 olmuştu.